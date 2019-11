Elezioni regionali Toscana 2020 | data | calendario e candidati

Elezioni regionali 2020 - Emilia-Romagna coraggiosa : ecco la lista di sinistra animata da Schlein ed Errani che appoggerà Bonaccini : “Emilia-Romagna coraggiosa”. È questo il nome della lista a sinistra del Partito Democratico che sosterrà Stefano Bonaccini alle prossime Elezioni regionali del 26 gennaio. Un progetto presentato sabato pomeriggio a Bologna, davanti a quasi mille persone. Ad animare il progetto sono l’ex europarlamentare Elly Schlein, l’ex presidente della Regione e oggi senatore di Liberi e Uguali Vasco Errani, il capogruppo di sinistra italiana in ...

Per le Elezioni regionali in Emilia Salvini mobilita i leghisti lombardi : “Tutti a Bologna” : In una circolare indirizzata a tutti gli iscritti la segreteria regionale della Lega in lombardia ha chiesto di raggiungere il Paladozza di Bologna giovedì prossimo, quando Matteo Salvini aprirà la campagna elettorale del partito a supporto di Borgonzoni, candidata alla presidenza dell'Emilia Romagna per la destra.Continua a leggere

Sondaggi Elezioni regionali in Emilia-Romagna : avanti la Lega : I primi dati che emergono dai Sondaggi sulle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna mostrano le due coalizioni di governo vicine nel gradimento dell'elettorato. Gli esperti spiegano che, specialmente per il centro sinistra, il risultato sarà molto influenzato dalle future mosse del Governo, in particolare per quanto riguarda la Plastic tax.Continua a leggere

Ultimi sondaggi Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 - brividi in casa Pd - salgono ancora la Lega e Fratelli d’Italia - incognita M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti inerenti l’elezioni regionali in Emilia Romagna che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio uno dei fattori che potrebbe provocare un notevole spostamento di voti da uno schieramento a un altro potrebbe essere la plastic tax. La nuova tassa sulla plastica per le grandi aziende entrerà in vigore con l’approvazione della legge finanziaria che avverrà nei prossimi giorni. Il comparto plastica è ...

Elezioni regionali in Emilia Romagna : Matteo Salvini può vincere nella terra rossa : L’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto conferma che Matteo Salvini è pronto ad espugnare anche il fortino rosso dell’Emilia Romagna

Ultimi sondaggi Elezioni regionali in Emilia Romagna - si prospetta una nuova valanga verde – Lega - per evitare un’altra batosta Pd - M5S e Matteo Renzi costretti a correre insieme : Sembra che le intenzioni di voto in Emilia Romagna siano quelle di cambiare registro dopo 50 anni di governo del Partito Democratico. L’avanzata della Lega, anche in Emilia Romagna, sembra non avere soste e soprattutto ostacoli. Matteo Salvini già da ieri ha iniziato a visitare città per città la regione e i sondaggi al momento lo vedono in nettissimo vantaggio. Nessuno si sarebbe sognato fino a qualche tempo fa quello che sta ...

Sondaggio Tecnè - trionfo di Matteo Salvini dopo le Elezioni regionali in Umbria : la Lega torna sopra il 34% : dopo le elezioni regionali in Umbria, il Partito democratico e il Movimento 5 stelle precipitano mentre la Lega di Matteo Salvini, e più in generale la coalizione di centrodestra, cresce sensibilmente. Secondo un Sondaggio Tecnè, ripreso da Tgcom, infatti, il Carroccio, che il 30 settembre era al 31

Elezioni regionali Toscana - il Pd “obbligato” a candidare Eugenio Giani. Dal Psi al renzismo : chi è l’uomo che gli zingarettiani non vogliono : La fumata bianca arriverà nei prossimi giorni. Ma ormai nel Pd toscano i giochi sembrano fatti: a meno di grossi scossoni, il candidato Democratico alle Elezioni Regionali del 2020 sarà Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale che da mesi batte palmo a palmo la Toscana in vista della candidatura. L’accelerazione è arrivata nelle ultime ore dopo la batosta della coalizione Pd-M5S in Umbria: il nome di Giani era un po’ sceso nelle ...

Elezioni regionali 2020 data - candidati e regioni. Ecco dove si vota : Elezioni regionali 2020 data, candidati e regioni. Ecco dove si vota Le Elezioni regionali in Umbria hanno decretato la vittoria del centrodestra. Donatella Tesei, esponente della Lega, è la nuova presidente della Regione. La sua vittoria è stata accompagnata da una netta affermazione del partito guidato da Matteo Salvini che ha raccolto il 36,95% dei consensi e da un sorprendente risultato di Fratelli d’Italia che ha conseguito il ...

Elezioni Umbria - i flussi elettorali alle regionali secondo Swg : Elezioni Umbria, i flussi elettorali alle regionali secondo Swg Da dove nasce la vittoria netta del centrodestra in Umbria? Chi ha cambiato idea dalle europee ad oggi, quale partito ha sofferto maggiormente l’astensione? Quali sono stati i flussi elettorali? Swg cerca di rispondere al quesito con una sua rilevazione che ci dice che quello che è accaduto è un mix di cambio di opinione da parte di alcuni elettori, in particolare del ...

Elezioni regionali : dopo l'Umbria si vota in Calabria ed Emilia Romagna. La guida : Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 restano due importanti appuntamenti elettorali nel calendario delle Elezioni...

Elezioni regionali - tutto in ballo : c'erano una volta le "Regioni rosse" : Dopo le Elezioni Umbria il voto in Emilia Romagna il prossimo 26 gennaio rappresenterà un importante test politico: per il...

Elezioni regionali in Umbria : vittoria del centrodestra con oltre il 57% di preferenze : Si sono concluse ieri sera le Elezioni regionali in Umbria, le quali sono servite per eleggere il presidente del massimo ente regionale. La partita si giocava tra Donatella Tesei, candidata per il centro-destra, e Vincenzo Bianconi, di centro-sinistra. Ad avere la meglio è stata proprio la Tesei, che si è piazzata prima con il 57,4% delle preferenze. Sono state oltre mille le sezioni scrutinate, e già dall'avvio delle operazioni di sfoglio si ...

Risultati Elezioni regionali Umbria 2019 : chi ha vinto e consiglieri eletti : Risultati elezioni regionali Umbria 2019: chi ha vinto e consiglieri eletti Trionfa il centrodestra in Umbria, Matteo Salvini si prende la sua auspicata rivincita, perde quota la coalizione di governo, con il Movimento 5 Stelle che crolla. L’esponente della coalizione di centrodestra Donatella Tesei ha conseguito il 57,55% dei consensi, staccando di molto l’esponente di centrosinistra Vincenzo Bianconi, che ha totalizzato il 37,48% delle ...