Caduta Libera | Nicolò Scalfi torna in gara L’annuncio di Gerry Scotti

Caduta Libera chiude. Gerry Scotti conferma : “Periodo di stop” : Gerry Scotti chiude Caduta Libera: “Bisogna dare un periodo di stop” Senza ombra di dubbi, è una stagione ricca di impegni per Gerry Scotti. Il conduttore ha da poco festeggiato le 800 puntate di Caduta Libera, è uno dei giurati di Tu Si Que Vales e, di recente, è stato ospite di Adriano Celentano. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato che Caduta Libera chiude ma ritornerà in primavera dopo Avanti un Altro di Paolo ...

“Ho un fidanzato”. Caduta Libera - il coming out del campione sorprende tutti. E Gerry Scotti reagisce così : Tutti senza parole di fronte a quella scena successa durante l’ultima puntata di Caduta Libera. Il pubblico in studio, quello a casa, persino il padrone di casa Gerry Scotti sono rimasti a bocca aperta per la naturalezza con cui il nuovo campione Diego ha fatto sapere a tutta Italia di essere gay. Lo ha fatto con una disinvoltura tale da stupire tutti. Diego, che è riuscito a mandare a casa Gabriele Giorgio (con ben 300.000 euro), dopo aver ...

Caduta Libera : Il Coming Out Del Nuovo Campione Diego! : Parlare di omosessualità o più in generale di tematiche LGBT in televisione non è facile, molte volte quando si affronta l’argomento si scende nel sensazionalismo. Ecco perché il Coming out fatto a Caduta Libera dal Nuovo Campione Diego, avvenuto con naturalezza e spontaneità ha colpito tutti. Ecco come è avvenuto. Molte volte quando si parla di omosessualità in tv si scade spesso negli stereotipi ed anche se alcune trasmissioni si ...

Caduta Libera - Diego batte il campione Gabriele Giorgio e fa coming out : cosa confessa in diretta : Colpo di scena a Caduta libera, il programma di Gerry Scotti su Canale 5. Nel corso dell'ultima puntata del 27 ottobre il super campione Gabriele Giorgio ha perso lo scettro dopo aver incassato una somma totale di 316mila euro. Il concorrente è stato battuto da Diego. Con il quale è stata davvero em

Caduta Libera - Gabriele Giorgio : “Ecco come si diventa un campione” : Gabriele Giorgio, ex campione di Caduta Libera: “Ci vuole preparazione per vincere” Non si può rimanere sulla vetta per sempre. Presto o tardi si dovrà scendere per tornare a vivere la grigia vita di tutti i giorni. Certo, Gariele Giorgio ci tornerà con più di 300mila euro in tasca, una cifra che gli cambierà la vita e gli permetterà di togliersi qualche sfizio. L’ex campione di Caduta Libera ha perso lo scettro del potere e ...

Caduta Libera - Gabriele Giorgio eliminato. Chi è il nuovo campione : Gabriele Giorgio ha perso a Caduta Libera: Diego è il nuovo campione “Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere” si cantava una volta, ed è il caso di Gabriele Giorgio di Caduta Liebra che stasera ha perso il titolo di campione. E pensare che la domanda era facilissima: Quale attore rifiutò la parte di Robert De Niro in Taxi Driver di Martin Scorsese? La risposta era Dustin Hoffman. Gabriele Giorgio non l’ha saputo (in ...

Ultimi sondaggi politico elettorali oggi - la Lega inarrestabile - Salvini mette il turbo - salgono la Meloni e Renzi - Caduta Libera per Di Maio e il Pd : I sondaggi proposti da Corrado Formigli alla trasmissione PiazzaPulita dimostrano ancora una volta che l’avanzata della Lega e di Matteo Salvini sembra essere inarrestabile. Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti su La7 il 24 ottobre la Lega ha raggiunto nuovamente i valori di prima della crisi governo ed è attualmente al 33,2%. Un Salvini che ha messo il turbo nelle preferenze degli italiani. Un terzo degli italiani condividono le ...

Ultimi sondaggi politici - la Lega sale ancora - Caduta Libera per il Pd e M5S - Fratelli d’Italia supera Forza Italia - Renzi al 5 - 2% : Gli Ultimi sondaggi resi noti su La7 a Piazzapulita mettono ancora in risalto che la Lega, dopo una battuta d’arresto dovuta alla crisi d’agosto e all’uscita dal governo gialloverde, ha ripreso inesorabilmente a salire. I numeri parlano chiaro, Salvini, come dimostrato anche alla manifestazione che si è svolta sabato pomeriggio a Roma, è il leader assoluto del centrodestra incoronato dagli stessi suoi alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia ...

Addio a Caduta Libera - Ecco i Motivi della Chiusura! : Canale 5 si prepara a dire Addio a Caduta Libera. L’appassionante quiz show del pomeriggio televisivo condotto da anni da Gerry Scotti verrà chiuso definitivamente e non verrà più trasmesso. Ecco i Motivi della chiusura. Caduta Libera chiude definitivamente. L’appassionante quiz show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che va in onda ormai da 4 anni, non è stato più riconfermato e quindi presto sparirà definitivamente dal ...

Nicolò Scalfi - sapete che fine ha fatto il campioncino? La notizia-bomba dopo “Caduta Libera” : Per vedere la prossima edizione de L’Isola dei Famosi bisognerà aspettare il 2020, anno cardine per i reality di punta di Mediaset. Anche il Grande Fratello Vip, quest’anno condotto da Alfonso Signorini, inizierà nel 2020. È stata la stessa Mediaset, con un comunicato ufficiale, a far sapere di aver posticipato la partenza della trasmissione per ottimizzare i ricavi pubblicitari. La nota ufficiale del Biscione sottolinea anche che la rete ...

Caduta Libera - Gabriele Giorgio pazzesco : chi è il nuovo campione del quiz di Gerry Scotti : Caduta Libera guidato e condotto da Gerry Scotti sta svelando, di puntata in puntata, un vero e proprio campione. Che, a suon di vittorie, sta scalando la cima delle vittorie record maggiori di tutti i tempi. Dopo Nicolò Scalfi, che detiene ancora il record assoluto di vittorie all’interno del programma in onda su Canale Cinque, è la volta di un altro campione. Stiamo parlando di Gabriele Greco, il vincitore recordman che sta mietendo successi ...

Sondaggio di Rado Fonda (Swg) : Silvio Berlusconi in Caduta Libera - è al 5 - 1% sotto Matteo Renzi al 5 - 4 : Silvio Berlusconi con Forza Italia vale meno di Matteo Renzi con il suo neonato partito Italia Viva. E' quanto emerge da una analisi di Rado Fonda, direttore di Swg. L'ultimo Sondaggio dà infatti Italia Viva al 5,4 per cento: "Non è tantissimo, ma neppure poco, è un consenso a caldo in cui è Fondame

In Caduta Libera dentro la Grande nube di Magellano : L’osservatorio a infrarossi Vista di Paranal, nel deserto del Cile, ci regala una bellissima sequenza di immagini della Grande nube di Magellano, una galassia nana vicinissima alla Via lattea. In un singolo scatto, avrete davanti agli occhi almeno 10 milioni di stelle. Chiamata così dal nome di Ferdinando Magellano, che la individuò durante il suo viaggio di circumnavigazione terrestre, si vede a occhio nudo dall’emisfero sud e ...

Caduta Libera e Reazione a catena - l'alleanza Mediaset-Rai sugli ascolti : share alle stelle : La competizione Rai-Mediaset si fa più serrata all'ora di cena. A tenere i telespettatori incollati alla televisione sono i due programmi, rispettivamente Reazione a catena e Caduta Libera. I due quiz show, infatti, sommano insieme (all'inizio delle trasmissioni) un terzo scarso del pubblico per poi