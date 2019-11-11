Traffico Roma del 11-11-2019 ore 19 | 30

alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - fattoquotidiano : PALLONI SGONFI La Juve denunciò i Drughi solo dopo la lettera dell’ex questore. A Roma gambizzazioni e traffico di… - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri a #Roma Tor Bella Monaca: 20 arresti. Accertata l’esistenza di un'organizzazi… -
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- Maltempo Roma, traffico e allagamenti: chiusi galleria Giovanni XXIII e sottovia Due Ponti Italia Sera
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Traffico Roma del 11-11-2019 ore 19 : 00 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LE CODE CHE SI SONO FORMATE NELLE DUE DIREZIONI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IL Traffico E’ QUASI FERMO , CODE PROVOCATE DA UN INCIDENTE E DALLA CHIUSURA PER ALLAGAMENTO DELLO SVINCOLO CHE PORTA SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SALARIA , DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLA TANGENZIALE DOVE PER LAVORI RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA SALARIA, ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 18 : 30 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LE CODE CHE SI SONO FORMATE NELLE DUE DIREZIONI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IL Traffico E’ QUASI FERMO , CODE PROVOCATE DA UN INCIDENTE E DALLA CHIUSURA PER ALLAGAMENTO DELLO SVINCOLO CHE PORTA SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SALARIA , DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLA TANGENZIALE DOVE PER LAVORI RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA SALARIA, ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 18 : 00 : SI STA QUASI FERMI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LE CODE CHE SI SONO FORMATE NELLE DUE DIREZIONI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE, CODE PROVOCATE DA UN INCIDENTE E DALLA CHIUSURA PER ALLAGAMENTO DELLO SVINCOLO CHE PORTA SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SALARIA , DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLA TANGENZIALE DOVE PER LAVORI RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA SALARIA, LUNGHE ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 17 : 30 : ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL RACCORDO ANULARE , SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA TRIONFALE E LA SALARIA E PER Traffico TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LARomaNINA SULLA TANGENZIALE PER LAVORI RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA SALARIA, LUNGHE CODE A PARTIRE DA ...
Maltempo - allerta a Roma : Capitale in tilt tra allagamenti - Traffico e metro bloccata : Alla prima vera giornata di pioggia autunnale che da questa mattina cade ininterrottamente sulla città, Roma si ritrova nel caos, tra strade allagate e tombini ostruiti che stanno causando lunghi ingorghi automobilistici e disservizi su tutta la rete del trasporto pubblico. Al momento sono segnalate lunghe code sulla Tangenziale Est, nel tratto tra viale Castrense e lo svincolo per l’A24, per la chiusura di un tunnel dovuta ad un ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 17 : 00 : SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E PER Traffico TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LARomaNINA SULLA TANGENZIALE RIAPERTA AL Traffico LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA SALARIA, CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 16 : 30 : A SEGUITO DI UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, E’ CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico, IN VIA MARIO FANI C’E’ UNA LUNGA CODA DALLA GALLERIA A VIA TRIONFALE NELLE DUE DIREZIONI E SEMPRE SULLA TANGENZIALE PER UN ALTRO INCIDENTE RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA VIA NOMENTANA E LA A24 RM-TE VERSO SAN GIOVANNI E TRA LA A24 RM-TE E ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 15 : 30 : A SEGUITO DI UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, E’ CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico, IN VIA MARIO FANI C’E’ UNA LUNGA CODA DALLA GALLERIA A VIA TRIONFALE NELLE DUE DIREZIONI E SEMPRE SULLA TANGENZIALE PER UN ALTRO INCIDENTE RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA VIA NOMENTANA E LA A24 RM-TE VERSO SAN GIOVANNI E TRA LA A24 RM-TE E ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 14 : 30 : DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico, PER UN ALTRO INCIDENTE RESTA CHIUSA SULLA TANG. EST LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA VIA NOMENTANA E LA A24 RM-TE VERSO SAN GIOVANNI E TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA SALARIA, LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI, RIPERCUSSIONI ANCHE SUL ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 13 : 30 : DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico, PER UN ALTRO INCIDENTE RESTA CHIUSA SULLA TANG. EST LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA VIA NOMENTANA E LA A24 RM-TE VERSO SAN GIOVANNI E TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA SALARIA, LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI, RIPERCUSSIONI ANCHE SUL ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 12 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA DEI MONTI TIBUTRINI IN DIREZIONE FORO ITALICO: RIPERCUSSIONI E CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE, MA ANCHE PER IL Traffico IN ARRIVO DALLA A24 DOVE SI REGISTRANO CODE DAL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E VIA TIBURTINA E TRA L’USCITA DELLA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE; IN ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 11 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA DEI MONTI TIBUTRINI IN DIREZIONE FORO ITALICO: RIPERCUSSIONI E CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE, MA ANCHE PER IL Traffico IN ARRIVO DALLA A24 DOVE SI REGISTRANO CODE DAL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E VIA TIBURTINA E TRA L’USCITA DELLA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE; IN ...
Il maltempo ha mandato in tilt il Traffico di Roma : traffico e disagi a causa del maltempo che ha colpito da questa notte la Capitale. Forti rallentamenti sulla Cristoforo Colombo e su via del Mare in direzione Roma centro. Chiusa la tangenziale in direzione Nomentana - Salaria per un incidente senza feriti, accaduto sotto la galleria a 200 metri dall'uscita. A scopo precauzionale è stato chiuso il sottovia di via Due Ponti per allagamento, così come Piazzale del Verano, all'altezza di ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 10 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI IN DIREZIONE FORO ITALICO RIPERCUSSIONI IN VIA TRIONFALE VIA DELLA CAMILLUCCIA E IN TUTTA LA’ERA CIRCOSTANTE. CHIUSA PER INCIDENTE, SULLA TANGENZIALE EST, LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO: RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE E PER IL ...
Traffico Roma del 11-11-2019 ore 10 : 00 : CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI IN DIREZIONE FORO ITALICO RIPERCUSSIONI IN VIA TRIONFALE VIA DELLA CAMILLUCCIA E IN TUTTA LA’ERA CIRCOSTANTE. CHIUSA PER INCIDENTE, SULLA TANGENZIALE EST, LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA Roma L’AQUILA E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO: RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE E PER IL ...