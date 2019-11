Sequestrò 50 ragazzini su autobus | l’autista disse | “Adesso vi farò fare un bel viaggetto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Quando tutto finì negli occhi delle persone rimase lo scheletro bruciato di un. Oggi il film di quanto accaduto il 20 marzo scorso, quando un autistail mezzo con a bordo studenti e insegnanti e gli diede fuoco, è arrivato nelle aule del Tribunale di Milano nelle parole di chi c’era. La collaboratrice scolastica, che era sul mezzo, ha ricordato le prime parole Ousseynou Sy, accusato di strage aggravata. “Adesso viun bele da qua non uscirete più”. La donna ha raccontato tutte le fasi di quella situazione “irreale” che ha vissuto assieme agli insegnanti e agli alunni, chiarendo che il senegalese aveva “sempre in mano un coltello“, ma “io ho visto che aveva anche una pistola”. E ancora: “Sentivo che brontolava tra sé stesso sempre, diceva di bambini morti in mare e ripeteva sempre quella ...

