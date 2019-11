Nuoto | Simona Quadarella lascia i Vigili del fuoco

Fonte : oasport

(Di lunedì 11 novembre 2019) È arrivata l’ufficialità:, doppia medaglia d’oro agli ultimi Mondiali diin quel di Gwangju, hato idel, non rinnovando il tesseramento per il Gruppo sportivo delle Fiamme Rosse. La scelta è stata condivisa da entrambe le parti, l’obiettivo della nuotatrice è infatti quello di gestire autonomamente gli impegni e le sponsorizzazioni. Le parole riportate dall’ANSA dall’ufficio attività sportive deidel: “Una scelta consapevole per motivi strettamente personali legati al suo futuro sportivo e professionale, maturata a partire dai recenti Mondiali di Gwangiu in cui ha vinto l’oro nella 1500 sl e l’argento negli 800 sl. Ringraziamento aper il prestigio dato e per l’attaccamento ai colori rossi della maglia dimostrati sino allo scorso fine settimana a Genova, quando ha ...

virginiaraggi : ?? SIMONA QUADARELLA PREMIATA IN CAMPIDOGLIO Simona Quadarella premiata in Campidoglio dalla Sindaca di Roma Virgin… - giacinticlaudi1 : RT @virginiaraggi: ?? SIMONA QUADARELLA PREMIATA IN CAMPIDOGLIO Simona Quadarella premiata in Campidoglio dalla Sindaca di Roma Virginia Ra… - SwimmerShopit : Nuoto, Simona Quadarella vince gli 800 stile del Nico Sapio con il miglior crono mondiale dell’anno… -