«Narcos vs Zombies» | su Amazon Prime Video una serie nel 2020

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019) Prendi due soggetti molto amati nelletv, mescolali insieme e ottienivs, nuovo folle e intrigante progetto annunciato da. La piattaforma streaming ha infatti annunciato che nel corso delverrà rilasciata la nuova, che mescola sci-fi, horror e azione. Composta da otto episodi,vsè scritta da Nicolas Entel (Pecados De Mi Padre), che ne è anche ideatore e showrunner, con Miguel Tejada Flores (Screamers, Il Re Leone) e diretta da Rigoberto Castañeda (Diablero, Hasta Que Te Conoci). Come si intuisce dal titolo, la nuovamessicana, realizzata da Dynamo e Red Creek Productions, racconterà di un’insolita apocalisse zombie, con l'orda di non morti che spinge sul confine tra il Messico e gli Stati Uniti e costringe i cartelli e i signori della droga messicani e l'esercito statunitense a collaborare per fronteggiare questa ...

MegaNerd__ : Amanti delle epidemie zombie, delle storie di droga o dei polizieschi? @PrimeVideo vi accontenterà in ogni caso: st… - POPCORNTVit : Narcos vs Zombies: ecco quando uscirà la nuova serie TV di Amazon - UniMoviesBlog : Da Amazon nel 2020 la serie tv #NarcosvsZombies -