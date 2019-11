Il messaggio di Ronaldo | “Vittoria importante | #finoallafine” e la Juve non lo multa

Everton - l’infortunio di André Gomes ‘tocca’ anche Cristiano Ronaldo : sui social spunta il messaggio di CR7 : L’attaccante della Juventus ha mandato il proprio messaggio di sostengo al connazionale, che ha riportato un bruttissimo infortunio in Everton-Tottenham Le immagini dell’infortunio di André Gomes in Everton-Tottenham hanno fatto il giro del web, arrivando agli occhi anche di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus è rimasto scosso da quanto capitato al proprio connazionale e, per questo motivo, ha voluto inviargli ...

Juve - si prospettano tre cessioni per un colpo : Ronaldo lancia un messaggio a Pogba : È stato un solido inizio di stagione per i campioni in carica della Serie A, dato che la vittoria di domenica sera sui rivali dell'Inter li ha portati in cima alla classifica dopo sette partite. Maurizio Sarri probabilmente ora sta iniziando a vedere le sue idee e il suo stile essere implementati dai suoi giocatori in campo, e quindi spera che continueranno a raccogliere risultati in modo più convincente nelle settimane e nei mesi a venire. Data ...