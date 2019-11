Francesco Sole su Rai 1 | i retroscena della storia con Giulia Cavaglià

Vieni da me : Francesco Sole riceve una sorpresa da Giulia Cavaglià : Francesco Sole emozionato a Vieni da me: la sorpresa di Giulia Cavaglià Francesco Sole è stato ospite su Rai 1 di Caterina Balivo a Vieni da me. Lo scrittore è stato uno dei protagonisti del programma per presentare il suo nuovo libro in uscita, Per te, ma mai si sarebbe aspettato di ricevere una sorpresa in diretta da Giulia Cavaglià, sua attuale fidanzata. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto recapitare un video messaggio al suo ...

Uomini e Donne gossip - Giulia Cavaglià in love : il gesto di Francesco Sole : Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglià sempre più in love con Francesco Sole: lui le dedica uno dei suoi capolavori Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, finita poi malaccio, Giulia Cavaglià ha trovato l’amore. E che amore! L’ex tronista infatti si è fidanzata con Francesco Sole, lo scrittore divenuto famoso grazie alle sue frasi e […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglià in love: il gesto di Francesco Sole ...

Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono ufficialmente una coppia : Francesco Sole ha finalmente conquistato il cuore di Giulia Cavaglià. Dopo i primi rumors che volevano i due felicemente fidanzati, infatti, era arrivata la smentita di Sole, che aveva spiegato quale fosse la situazione nella realtà. Da qualche tempo i due giovani si mostrano spesso insieme in atteggiamenti intimi e complici e questo ha fatto nascere la convinzione che tra loro potesse esserci del tenero. Dopo la delusione amorosa con Manuel ...

Giulia Salemi punzecchia Monte con un commento a Francesco Sole : 'Spero ti vada meglio' : Una battuta che Giulia Salemi ha fatto su Instagram nelle scorse ore ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip. L'influncer, sotto all'ultimo romantico post di Francesco Sole, ha scritto un commento che sembra contenere una frecciatina non da poco all'ex fidanzato: associando i nomi dei due piccioncini a quello suo e di Monte, la ragazza si è augurata che alla neo coppia vada meglio che a lei. Il commento di Giulia che scatena il ...

Francesco Sole e Cavaglià - Giulia Salemi sorprende : le parole su Monte : Francesco Sole e Cavaglià, ora sono una coppia. Arriva il commento di Giulia Salemi che con gran sorpresa tira in ballo Monte: “… spero che a voi vada meglio” Ora non ci sono più dubbi: Francesco Sole e Giulià Cavaglià sono una coppia a tutti gli effetti. Che i due giovani fossero assai intimi lo […] L'articolo Francesco Sole e Cavaglià, Giulia Salemi sorprende: le parole su Monte proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Francesco Sole : "Io e Giulia Cavaglià non stiamo insieme - ma gliel'ho chiesto" : Francesco Sole e Giulia Cavaglià stanno insieme? Un interrogativo che sta tormentando i seguaci più affezionati delle trasmissioni di Maria De Filippi, di cui i due giovani sono stati protagonisti. L'ex conduttore di Tu sì que vales e la tronista di Uomini e Donne figurano spesso insieme sui social. Quello che inizialmente sembrava solo un rapporto lavorativo, pare ormai a tutti un legame che va oltre la loro professione.Dopo aver letto i ...

Francesco Sole e Giulia Cavaglià non sono una coppia : Da diversi giorni gli amanti del gossip si erano affezionati alla coppia formata da Francesco Sole e Giulia Cavaglià. Tutti gli indizi sembravano convergere sulla nascita di una nuova coppia. Giovani, belli e innamorati, i due avevano disseminato Instagram di spunti che lasciavano intendere la nascita di un amore ma la realtà è un'altra. A svelare la verità è Francesco Sole, che ha voluto “mettere i puntini sulle i” per specificare cosa stia ...

Francesco Sole smentisce di essere fidanzato con Giulia Cavaglià - ex tronista di U&D : Il gossip relativo a Francesco Sole e Giulia Cavaglià (ex tronista di Uomini e Donne) si è fatto particolarmente insistente negli ultimi giorni, scatenando la curiosità dei fan dei due popolari personaggi. Entrambi si sono mostrati insieme in diversi video e scatti pubblicati sui social network, non rinunciando a manifestare un affetto reciproco con dolci parole, abbracci e tenerezze. Un bacio appassionato in occasione di un karaoke insieme a ...

Giulia Cavaglià e Francesco Sole NON sono fidanzati : “La situazione è questa” : Francesco Sole e Giulia Cavaglià stanno insieme sì o no? Lui interviene nella notte per fare chiarezza sul rapporto Francesco Sole e Giulia Cavaglià non stanno insieme: questo è emerso dalle ultime news sui due. Di certo qualcosa sta succedendo, ma lui ha voluto fare chiarezza sul loro rapporto. Anzi, ha detto che ha voluto […] L'articolo Giulia Cavaglià e Francesco Sole NON sono fidanzati: “La situazione è questa” proviene da ...

Manuel Galiano lancia frecciate a Giulia Cavaglia e Francesco Sole? "Mi basterebbe uno screenshot per far finire questa favola" : E' nata una nuova coppia? Sembrerebbe proprio così. Vedere Giulia Cavaglia e Francesco Sole scambiarsi tenerezze fra le instagram stories dei due, sembra fugare qualsiasi dubbio a riguardo. Sia l'influencer che l'ex tronista hanno dichiarato di frequentarsi per motivi professionali ma i conti non sembrano tornare visto l'affetto manifestato e apertamente condiviso.Chi sta a guardare è sicuramente Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia ...

Giulia Cavaglia e Francesco Sole si Sono Fidanzati! : Finalmente è arrivata la notizia ufficiale del fidanzamento di Giulia Cavaglia e Francesco Sole. Ecco come i due hanno annunciato la notizia sui social… Giulia Cavaglia, una delle troniste più amate dell’ultima edizione di Uomini e Donne, ha attraversato diverse relazioni che non Sono andate bene. L’amore con la sua scelta al dating show è finito presto, ed anche in precedenza non ha avuto modo di proseguire la relazione con ...

Francesco Sole e Giulia Cavaglià insieme - è ufficiale : parla la coppia : Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono una coppia: lui conferma, il post. L’ex tronista è già pazza: “Mi scusi, dottore: che sintomi ha la felicità?” Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono una coppia a tutti gli effetti. Il gossip è scoppiato nelle scorse ore quando i due giovani sono apparsi nelle Stories Instagram in atteggiamenti […] L'articolo Francesco Sole e Giulia Cavaglià insieme, è ufficiale: parla la coppia ...

Uomini e donne : Giulia Cavaglia e Francesco Sole escono allo scoperto - il bacio social : Nuovo amore per Giulia Cavaglia. La ex tronista di Uomini e donne da alcuni giorni frequenta la webstar Francesco Sole. Non sono poche le storie e i post in cui i due compaiono insieme, ma nelle scorse ore hanno fatto un passo in più scambiandosi un appassionato bacio a favor di fotocamera dello smartphone. Così, nel corso di una serata tra amici, complice il karaoke Francesco e Giulia si baciano uscendo allo scoperto con i follower. Francesco ...

U&D - Francesco Sole è il nuovo amore di Giulia Cavaglià : Giulia Cavaglià e Francesco Sole escono allo scoperto: l’ex tronista di Uomini e Donne e lo youtuber hanno ufficializzato la loro relazione con un video pubblicato su Instagram. Da settimane ormai si parlava di una relazione fra i due, ma i diretti interessati non avevano mai confermato l’esistenza di una love story. Poi il colpo di scena che ha sorpreso i fan: una clip in cui si scambiano un bacio appassionato. Il video è stato ...