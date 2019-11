Caos maltempo nella Capitale | strade e sottovie sommerse dall’acqua e alberi crollati

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Roma –allagate,e ingenti disagi. Sono tanti i problemi causati dalle forti piogge cadute su Roma e il suo litorale nelle ultime ore. Grossi problemi si sono registrati in particolare ad Ostia e Acilia, ma anche a Torvaianica e Pomezia. A Campo Ascolano, nei pressi dello svincolo per Via Arno, la strada è completamente sommersa dalle acque piovane. Ad Acilia, invece, un albero è caduto nelle vicinanze dell’Istituto Aristide Leonori di via Achille Funi.Roma: traffico in tilt, chiusure eda evitare Numerose lesoggette a problematiche dopo i temporali succitati. Traffico congestionato sulla Strada Statale 148 Pontina, sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare per chi viaggia verso il centro cittadino. Tangenziale Est interdetta al transito veicolare in direzione Nomentana. Via Salaria chiusa a causa di un sinistro stradale. ...

