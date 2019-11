Cancro al cervello | malattia Nadia Toffa Non voleva si sapesse il tipo di

Smog - le nanoparticelle e la correlazione con il Cancro al cervello : lo studio canadese : Lo Smog è tra le cause del cancro al cervello. Questo è il responso di una ricerca canadese che ha avuto luogo a Toronto e pubblicata sulla rivista Epidemiology. La scoperta ha dimostrato per la prima volta come le nanoparticelle emesse da fonti inquinanti (soprattutto in situazioni di traffico) pos

Medici scambiano un tumore per disturbi mentali - 27enne muore di Cancro al cervello : Qualcuno, per molto tempo, aveva sbagliato la sua diagnosi, scambiando un tumore al cervello per un disturbo di tipo mentale. Così è morto nel reparto di oncologia dell'ospedale Maggiore di Trieste, a soli 27 anni, ucciso dal cancro. È la storia di Andrei Tatar, giovane nato in Romania e che proprio nel suo Paese d'origine era stato ricoverato in una struttura per malattie psichiatriche. È accaduto a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, e ...

“Cancro al cervello”. Mika racconta il suo dramma a Domenica In. Tutti senza parole : Si è allontanato dalla tv e ha ricominciato a dedicarsi anima e corpo alla sua vera grande passione la musica. Di chi stiamo parlando? Ovviamente del cantante Mika, che dopo vari anni a X Factor, ha deciso di lasciare la tv per dedicarsi completamente alla musica. Dopo quattro anni di lavoro, ecco l’album My Name is Michael Holbrook. I singoli del disco già girano in radio e questo è il momento della promozione. Mara Venier ha ospitato Mika a ...

Robert Forster è morto per un Cancro al cervello : l’ultimo ruolo in El Camino - il film di Breaking Bad : Il volto noto di serie tv e cinema è diventato un'altra vittima del terribile tumore al cervello da cui è difficile salvarsi: Robert Forster è morto così, a 78 anni, nella sua casa di Los Angeles proprio dopo il lancio di El Camino, il film di Breaking Bad che lo ha visto tra i protagonisti. Sembra quasi uno scherzo del destino, una barzelletta, ma purtroppo non lo è e il mondo del cinema oggi piange un altro dei suoi volti più ...

NADIA TOFFA MALATTIA : Cancro AL CERVELLO/ Marcuzzi 'sapeva sarebbe morta di tumore' : NADIA TOFFA MALATTIA: giornalista Iene morta per CANCRO al CERVELLO. "Prognosi a 6 mesi se tumore cerebrale non è operabile", spiega Alessandra Fabi.

