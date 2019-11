Transito di Mercurio sul disco solare | osservazioni e proiezioni al Planetarium

Domani il Transito di Mercurio : quando e come vedere la micro-eclissi di Sole - ORARI e INFO UTILI : Domani appuntamento con un raro evento astronomico: la micro–eclissi di Sole causata dal transito di Mercurio innanzi alla nostra stella. L”ultima volta 3 anni fa, il 9 maggio 2016, e per osservare di nuovo il fenomeno dovremo attendere altri 13 anni, il 2032. “Mercurio sarà perfettamente allineato fra la Terra e il Sole“, ha spiegato l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. “Dalla ...

“Il Transito di Mercurio sul disco del Sole” : la Puglia alla scoperta dello spazio : La Società Astronomica Pugliese e l’Osservatorio Astronomico della Murgia-Solinio invitano il pubblico lunedì 11 novembre 2019° a Castel del Monte per seguire le fasi del transito del pianeta Mercurio sul disco del Sole. Un telescopio solare e alcuni telescopi e binocoli dotati di appositi filtri saranno posizionati sulla spianata del Castello – lato sud (l’ingresso guarda a est) – liberamente accessibile a piedi, per osservare il fenomeno ...

Transito di Mercurio : tutto quello che c’è da sapere sul pianeta più “eccentrico” del Sistema Solare : Mercurio è di sicuro il pianeta più “eccentrico” del Sistema Solare: ciò non solo in riferimento alla sua orbita, meno circolare rispetto a quella degli altri pianeti, tanto peculiare da essere usata da Albert Einstein per verificare le previsioni della sua teoria della Relatività generale ed essere stata al centro del dibattito scientifico di inizio secolo. È un pianeta “terrestre”, il più piccolo e più vicino al Sole: la sua superficie – ...

Il Transito di Mercurio sul disco solare - un evento imperdibile : come e quando vederlo dall’Italia : La data è lunedì 11 novembre, l’orario, qui in Italia, va grosso modo dalle 13:35 al tramonto: è l’appuntamento con il fenomeno astronomico dell’anno, il transito di Mercurio sul disco solare. Un evento non frequente: avviene in media 13 volte ogni secolo, sempre nei mesi di maggio o novembre, l’ultimo si è verificato il 9 maggio 2016 e per il prossimo occorrerà attendere 13 anni. Un evento che le astronome e gli astronomi dell’Inaf – ...

Astronomia - l’11 novembre il Transito di Mercurio : tutte le INFO sull’evento celeste e perché è così raro : Lunedì 11 novembre, avverrà un raro evento astronomico: il transito del pianeta Mercurio davanti al disco del sole. Si tratta di un evento relativamente raro da vedere dalla Terra. Dalla nostra prospettiva, sono possibili solo i transiti di Mercurio e Venere. Questo evento sarà il 4° di 14 transiti di Mercurio che si verificheranno nel XXI secolo. I transiti di Venere, invece, si verificano in coppia, con oltre un secolo a separare ciascuna ...

Attenzione - Mercurio in Transito! L’11 novembre il pianeta apparirà come un neo sul viso del Sole : L’11 novembre 2019 nei cieli italiani andrà in scena, nuvole permettendo, il transito di Mercurio davanti al disco solare. Il pianeta – spiega Marco Galliani Su Media INAF – inizierà a fare capolino sul bordo della nostra stella alle 13:35, e potremo seguire una buona parte del suo lento movimento fino al tramonto. Il fenomeno è infatti previsto concludersi intorno alle 19 e 4 minuti, quando però entrambi i corpi celesti si ...

Astronomia : a Rocca di Papa per osservare il Transito di Mercurio : A Rocca di Papa il cielo svelerà i suoi misteri: appuntamento al Parco astronomico ”Livio Gratton” per osservare il transito di Mercurio. Il primo Astroincontro di questo mese, in programma per venerdì 8 novembre, getterà le basi per l’osservazione del transito di Mercurio dell’11 novembre, evento astronomico molto raro e suggestivo. L’esperto operatore dell’Associazione Rino Cannavale spiegherà al pubblico ...

Astronomia : a Rocca di Papa per osservare il Transito di Mercurio : A Rocca di Papa il cielo svelerà i suoi misteri: appuntamento al Parco astronomico ”Livio Gratton” per osservare il transito di Mercurio. Il primo Astroincontro di questo mese, in programma per venerdì 8 novembre, getterà le basi per l’osservazione del transito di Mercurio dell’11 novembre, evento astronomico molto raro e suggestivo. L’esperto operatore dell’Associazione Rino Cannavale spiegherà al pubblico ...

Speciale Transito di Mercurio : doppio appuntamento con l’astronomia : Speciale Transito di Mercurio. Domenica e Lunedì doppio appuntamento con l’Astronomia. Domenica 10 novembre, dalle ore 10:30 alle 12:30, il Gruppo Astrofili Palidoro presenta “Sistema Solare per tutti”, una mattinata all’insegna della comprensione del nostro “vicinato”, composto da sfere di diversa natura e dimensione che si chiamano pianeti. Il piccolo Liam Ferretti terrà una conferenza sul Sistema Solare, per questo l’incontro è rivolto ...