Seggiolini antiabbandono | “sanzioni a partire dal 2020”

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019) ‘‘Grazie a un nostro emendamento al decreto fiscale, prevediamo che le sanzioni per chi non monta a bordo del veicolo i dispositiviper bambini fino a 4 anni si applicheranno dall’1 giugno 2020. L’obbligo è in vigore dal 7 novembre ma si rende necessario prevedere un periodo cuscinetto sia per informare adeguatamente l’utenza, anche con apposite campagne e iniziative mirate a raggiungere le famiglie, sia per consentire ai produttori di portare tali dispositivi sul mercato”. Lo afferma il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Trasporti, il deputato pugliese Emanuele Scagliusi, primo firmatario dell’emendamento. ”L’emendamento non solo revoca l’efficacia delle sanzioni eventualmente comminate dal 7 novembre – afferma – ma nel caso un automobilista avesse pagato, gli consente di chiedere la ...

lucianonobili : C’e una nuova norma che sono orgoglioso di aver votato per l’obbligo di #seggiolini #antiabbandono per tutelare i n… - poliziadistato : #7novembre entra in vigore il decreto @mitgov sui dispositivi antiabbandono per bambini e l’immediato obbligo per i… - Agenzia_Ansa : #Auto, obbligatori da domani i seggiolini antiabbandono #ANSA -