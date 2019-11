Remo Bodei era una specie in via d’estinzione Altro che i tecnocrati di oggi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) Per la mia generazione i nomi della filosofia italiana – quelli che, per intenderci, a vent’anni si “andava a sentire” – non sono poi moltissimi (e non me ne voglia chi tralascerò): Emanuele Severino, Massimo Cacciari, Gianni Vattimo, Vincenzo Vitiello, Carlo Sini, Giulio Giorello, Umberto Curi, Roberto Esposito e, certamente,. Non c’era festival o convegno dove qualcuno di loro non comparisse: un fenomeno molto italiano, indulgente a un presenzialismo dall’esito talora un po’ parodico, ma comunque significativo per inquadrare il rapporto tra filosofia e divulgazione in un mondo, quello dopo la caduta del Muro, in cui gli “intellettuali”, per illudersi di giocare ancora un ruolo, hanno dovuto aggiornare il loro profilo da engagé a pop o simil-pop. Così, raggiuntami la notizia della morte di, mi ha colto una strana malinconia, legata ...

RaiCultura : All'età di 81 ci ha lasciato Remo Bodei, il filosofo delle passioni. - ilpost : È morto il filosofo Remo Bodei, aveva 81 anni - chedisagio : ?? È morto Remo Bodei, filosofo gentile. Aveva 81 anni e probabilmente molte cose ancora da raccontare. -