Milano | ergastolano accoltella 79enne | era in permesso premio La relazione del carcere

Milano - uomo accoltellato da ergastolano che nel '79 uccise tre carabinieri : Dramma sfiorato nella sera di ieri 9 novembre a Milano, precisamente in un ascensore dell'ospedale San Raffaele, dove un pregiudicato di 60 anni, Antonio Cianci, ha aggredito a coltellate un 79enne che ora si trova ricoverato in gravi condizioni presso lo stesso nosocomio. L'anziano comunque non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, pare che il malfattore volesse rapinare l'anziano, che però ha ...

Milano : Calderoli - ‘chi ha liberato ergastolano si faccia qualche domanda’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Un ergastolano che aveva ucciso quattro uomini, di cui tre Carabinieri, libero per un permesso accoltella un anziano a Milano. Questa purtroppo è la più tragica e realistica risposta a tutti quelli che vogliono eliminare l’ergastolo e che vorrebbero alleggerire le pene anche ai criminali peggiori, quelli che hanno dimostrato di essere pericolosi. Chi ha rimesso in libertà questo pluriassassino si ...

Milano - ergastolano in permesso premio accoltella alla gola un anziano per rapinarlo : Aveva ottenuto un permesso premio per uscire alcune ore dal carcere di Bollate in cui è detenuto. Il 60enne Antonio Cianci, che sta scontando l’ergastolo per aver ucciso tre carabinieri nel 1979, si è recato presso l’ospedale San Raffaele di Milano e lì ha aggredito un pensionato di 79 anni, accoltellandolo alla gola con un taglierino. La vittima, che nel pomeriggio di sabato si trovava nel parcheggio sotterraneo del nosocomio, è rimasta ...

Uomo accoltellato da ergastolano in permesso premio a Milano : Un Uomo di 79 anni è stato accoltellato oggi pomeriggio nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. L'aggressore è Antonio Cianci, ergastolano in permesso premio, che ha sottratto alla vittima soldi e un cellulare, ma è stato fermato poco dopo da una volante della Polizia. Il 79enne è stato soccorso in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Cianci, detenuto nel carcere di Bollate, sta scontando ...

