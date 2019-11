Il Volo in piazza Duomo

Milano - piazza Duomo gremita per il Volo - : Paolo Giordano Alla Mondadori di piazza Duomo a Milano, durante la presentazione del nuovo album The Best of 10 Years, i ragazzi de Il Volo si sono esibiti in un mini-live. Tra gli applausi dei fan ?

“Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” : sabato e domenica Volontari in piazza in tutta Italia : Il weekend dedicato alla campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” è alle porte: sabato 12 e domenica 13 ottobre il volontariato di protezione Civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione. Quest’anno la campagna “Io non rischio”, giunta alla nona edizione, aprirà la prima “Settimana nazionale della protezione civile”. Sette giorni di ...

Calabria : Villa San Giovanni scende in piazza con i Volontari della Protezione Civile per la campagna “Io non rischio” : Il 12 e 13 ottobre i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno presenti in piazza anche a Villa San Giovanni per la campagna “Io non rischio”. Ad annunciarlo è l’assessore delegato Pietro Caminiti che, con il supporto della squadra di volontari villesi sta dando massima diffusione all’iniziativa che li vedrà protagonisti. Il volontariato di Protezione Civile e le Istituzioni si impegnano insieme per comunicare sui rischi ...