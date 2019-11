Berlusconi:sovranisti?FI non appiattita

"Far intendere che ci sia bisogno di un nuovo e diverso contenitore per i liberali e i moderati significa essere in malafede o ignorare la realtà". Così il presidente di Forza Italia,, in una nota dopo le dichiarazioni di Mara Carfagna. "L'immagine di Forza Italiao subordinata ad una generica 'destra sovranista' è un radicale stravolgimento della realtà, irrispettoso della mia e della nostra storia,delle mie e delle nostre idee, di 25 anni di battaglie politiche coerenti", puntualizza.(Di domenica 10 novembre 2019)