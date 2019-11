Parco del Polcevera - conclusa la fase di ascolto. I cittadini chiedono una radicale rigenerazione dell'area : Nel mese di ottobre il front office istituito presso l'Istituto Don Bosco di Sampierdarena ha ricevuto cittadini, associazioni, scuole, comitati e imprese che hanno avuto modo di confrontarsi ed esprimere le loro considerazioni

Il Parco del Mare di Genova fra i progetti umanitari sostenuti dalla Msc Foundation : L'azienda ha spiegato che su tutte le navi da crociera sarà creato uno speciale "Impegno a donare insieme" e che per ogni euro donato dai passeggeri, la Msc Foundation donerà un altro euro

Il Parco del Mare di Genova fra i progetti umanitari sostenuti dalla Msc Foundation : L'azienda ha spiegato che su tutte le navi da crociera sarà creato uno speciale "Impegno a donare insieme" e che per ogni euro donato dai passeggeri, la Msc Foundation donerà un altro euro

Parco Nazionale di Portofino - la mobilitazione del territorio : Una lettera al ministro Costa e una alla Regione per chiedere un incontro e superare lo stallo: le iniziative del Coordinamento

Mara Bizzotto contro Ferruccio Sansa : "Come puoi difendere il M5S che voleva fare dell'Ilva un Parco giochi?" : La leghista Mara Bizzotto, ospite a L'aria che tira su La7, ha massacrato i grillini e soprattutto il giornalista de Il Fatto quotidiano Ferruccio Sansa sul caso dell'Ilva. "Noi della Lega siamo disponibili a trovare una soluzione al problema Ilva, dobbiamo salvarla. Siccome li conosco i 5 Stelle e

Parco Nazionale di Portofino - la mobilitazione del territorio : Una lettera al ministro Costa e una alla Regione per chiedere un incontro e superare lo stallo: le iniziative del Coordinamento

Domani agricoltori in piazza a Roma contro i cinghiali : dalla Calabria 29 amministrazioni comunali - il presidente del Parco dell’Aspromonte e agricoltori : L’invasione e la presenza dei cinghiali è sempre invasiva e ha determinato lo sconvolgimento e vita difficile nelle campagne e nelle aziende agricole. Domani giovedì 7 novembre dalle ore 9.00 a Roma blitz SOS cinghiali in piazza Montecitorio al quale parteciperanno significativamente dalla Calabria 29 amministrazioni comunali con il gonfalone, il presidente del Parco dell’Aspromonte Domenico Creazzo e una nutrita delegazione di agricoltori che ...

Time4child - ecco il Parco sul futuro dell’infanzia : Preparare il proprio figlio alle sfide del mondo di domani, e in fondo già di quello attuale. Questo l’obiettivo, accompagnato da mille domande, che si pongono i genitori di ogni epoca. Bella impresa. La differenza del presente, rispetto al passato, è la velocità con cui tanti macrofattori della contemporaneità (tecnologia, economia e società) mutano, rendendo sempre più complesso il ruolo di chi deve guidare i più giovani. Le domande sono tante ...

Al Parco di Santa Maria della Pieta’ arriva “Musei - memorie e narrazioni per la salute mentale” : Il 7 e l’8 novembre a Roma si parla del paesaggio culturale degli ex ospedali psichiatrici e alla salute della comunità con musei, aziende sanitarie, cooperative e associazioni culturali Prosegue il programma di collaborazione tra il Museo Laboratorio della Mente della ASL Roma 1 e il Museo del Manicomio (San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia), avviato nel 2018. Il 7 e l’8 novembre nel Parco di Santa Maria della Pietà si terrà un incontro ...

6 novembre - all’Auditorium Parco della Musica Michela Murgia con ‘Io Non Odio’ : Roma – IO NON ODIO giunge al suo terzo appuntamento e prosegue il suo percorso di sensibilizzazione degli studenti partendo dall’analisi del linguaggio e delle parole della violenza, per arginare omofobia, razzismo, bullismo e sessismo. Il 6 novembre presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il progetto per le scuole IO NON ODIO – promosso dalla Regione Lazio – Assessorato Turismo e Pari Opportunità, ...

L’Aquila. I Solisti Aquilani e Michele Campanella in concerto all’Auditorium del Parco : I Solisti Aquilani e Michele Campanella in concerto all’Auditorium del Parco per il secondo appuntamento con “Musica per la Città”

Delia. Aree gioco inclusive nel Parco Robinson : L’amministrazione comunale di Delia (Caltanissetta) ha deciso di valorizzare e riqualificare il Parco Robinson con la realizzazione di Aree gioco

Al via il progetto “Life Milvus” del Parco dell’Aspromonte : Riportare nei cieli aspromontani il Nibbio reale. Con la firma della convenzione (il cosiddetto “Grant Agreement”), avvenuta nei giorni scorsi, il Parco è ufficialmente capofila, per la prima volta, di un progetto transnazionale nell’ambito dei finanziamenti LIFE Nature and Biodiversity. Una grande soddisfazione per l’Area Protetta, ma anche un grande impegno che attende, da oggi e per i prossimi sei anni, lo staff dell’Ente Parco, con ...

Parco della Majella : un corso internazionale su tecnica e gestione delle catture degli animali selvatici : Il Parco Nazionale della Majella, che negli anni ha sviluppato esperienze in diversi programmi di conservazione sulle catture della fauna (lupo, camoscio appenninico, orso bruno marsicano, ungulati selvatici) e sviluppato in tal senso collaborazioni scientifiche, ripropone dal 4 all’8 Novembre 2019, dopo le edizioni del 2006 e del 2011, il 3° corso internazionale teorico e pratico “tecnica e gestione delle catture degli animali ...