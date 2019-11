Farmaci | ritirato lotto di sciroppo per la tosse Mucoaricodil | tutte le informazioni

Farmaci : ritirato lotto di sciroppo mucolitico in tutta Italia [MARCHIO e LOTTO] : Ritiro immediato, su tutto il territorio nazionale, di un ulteriore lotto dello sciroppo mucolitico ‘Mucoaricodil’, prodotto da Menarini. Lo ha deciso la stessa azienda farmaceutica, che ha dettagliato in una nota diffusa da Codifi (Consorzio Stabile per la Distribuzione) – riporta ‘Lo sportello dei diritti’ – tutte le informazioni relative al richiamo. Si tratta delle confezioni del lotto n. 81001 con ...

Farmaco per l’Herpes ritirato dalle Farmacie [INFO e DETTAGLI] : Farmaco per l’Herpes Simplex ritirato dalle farmacie: il richiamo è a opera della Società Fidia Farmaceutici e è relativo al medicinale ACICLIN. Si tratta di un Farmaco indicato per il trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l’Herpes Genitalis primario e recidivante. I lotti in questione sono n. C04540 con scadenza 23.01.2024, C04550 con scadenza 24.01.2024, C04530 con scadenza 22.01.2024 e C04000 ...

Omeprazolo ritirato dal mercato - Farmaci non conformi : l’avviso di AIFA [LOTTI e DETTAGLI] : Omeprazolo ritirato dalle farmacie: il noto farmaco utilizzato come anti-ulcera, ma anche per esofagite, gastrite e sclerodermia, è stato ritirato in seguito all’osservazione di non conformità di alcuni lotti. Nello specifico l’AIFA ha disposto il ritiro di 5 lotti del medicinale Omeprazolo SANDOZ BV*INF 5FL – AIC 038187023 della ditta Sandoz Spa. Il ritiro si è reso necessario in seguito della comunicazione della ditta Sandoz ...