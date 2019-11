Fabio Fognini sorprende a Verissimo | Che cosa auguro a mio figlio E su

“Aspettiamo una femminuccia!”. Fabio Fognini e Flavia Pennetta - l’annuncio a Verissimo : “Aspettiamo una femminuccia! Non abbiamo ancora deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, come tutti noi in famiglia. È un obbligo, se no mio papà si arrabbia – Speriamo che vada tutto bene, questa è la cosa più importante”. Così sabato 9 novembre, nel salotto di Verissimo, annuncia a Silvia Toffanin e al pubblico il presto diventerà papà bis svela il sesso del bebè in arrivo. Lui è Fabio Fognini, il campione di tennis classe 1987 sposato ...

Tennis - Fabio Fognini rivela a Verissimo : “Io e Flavia Pennetta aspettiamo una bambina” : Novità in vista per Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Sì, perché la famiglia si allarga e dopo Federico un nuovo bebè è in arrivo. E’ questa la rivelazione che Fognini ha fatto a “Verissimo”, programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin: “Io e Flavia aspettiamo una bambina. Non abbiamo ancora deciso il nome, ma sicuramente inizierà con la F, altrimenti mio papà si arrabbia“, le parole del ligure. L’azzurro ...

Fabio Fognini e Flavia Pennetta stanno per diventare di nuovo genitori. E dopo Federico, arrivato nel maggio 2017, avranno una femmina. È stato proprio il tennista a dare la notizia nel corso di

Fabio Fognini spacca la racchetta e perde a Bercy : addio al sogno delle Finals : Fabio Fognini ci ricasca al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Assalito dalla frustrazione nel corso dell'incontro con Denis Shapovalov, il 32enne ligure si lascia andare ad un brutto gesto, lanciando due volte la racchetta, fino a spaccarla. Ciò è accaduto in apertura di terzo set: un chiaro segnale del

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Fabio Fognini è battuto in rimonta da Denis Shapovalov e dice addio alle ATP Finals di Londra : Nel secondo turno del Masters 1000 indoor di Parigi-Bercy Fabio Fognini è stato battuto in rimonta col punteggio di 3-6 6-3 6-3 dal canadese Denis Shapovalov in un’ora e 42 minuti di gioco. Subito in difficoltà i due tennisti sul proprio servizio, Shapovalov deve annullare quattro palle break nel secondo game e l’ultima la cancella con un ace di seconda, Fognini ne salva due nel game successivo. I break arrivano però sia nel quarto sia nel ...

ATP Basilea – Fabio Fognini out : Krajinovic supera l’azzurro in due set : Fabio Fognini eliminato agli ottavi di finale dell’ATP di Basilea: il tennista italiano si arrende al serbo Filip Krajinovic dopo due set Si conclude agli ottavi di finale il cammino di Fabio Fognini nell’ATP di Basilea. Il tennista italiano, attuale numero 12 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in 1 ora e 13 minuti dal serbo Filip Krajinovic (numero 46 ATP). Fognini si è arreso con il punteggio di 6-2 / 6-4.L'articolo ATP ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Fabio Fognini sconfitto da Filip Krajinovic. Si complica il cammino verso le Finals : Sconfitta molto pesante per Fabio Fognini negli ottavi di finale dell’ATP di Basilea. Il ligure si è arreso in due set al serbo Filip Krajinovic, numero 46 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Un ko, come detto, che mette notevolmente in salita il cammino di Fognini verso le ATP Finals di Londra, visto che ora il nativo di Arma di Taggia dovrà ottenere un grande risultato nel Masters 1000 di ...

Tennis - Fabio Fognini dopo il successo contro Popyrin : “Contento del mio match - non facile contro l’australiano” : Può essere soddisfatto Fabio Fognini del proprio esordio nell’ATP di Basilea (Svizzera). Il n.2 d’Italia ha sconfitto in maniera autorevole l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-2 6-4, dominando letteralmente nel primo set e prendendosi una pausa nel secondo. Tuttavia, la differenza tecnica è stata evidente e il ligure ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale, dando continuità al suo sogno: partecipare alle ATP ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Basilea. L’obiettivo ATP Finals è difficile ma non impossibile : Fabio Fognini domina contro il giovane australiano Alexei Popyrin e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, con un perentorio 6-2 6-4, ha avuto la meglio dell’aussie, mettendo in mostra un Tennis di un livello superiore. Il ligure, dunque, resta in attesa di sapere chi nel derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic avrà la meglio. Di sicuro c’è che Fabio ha guadagnato punti che ...