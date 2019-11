Centocelle altro locale dato alle fiamme

Fonte : romadailynews

(Di sabato 9 novembre 2019) Questa notte undi, il Baraka Bistrot, è stato. L’incendio, come per la Pecora Elettrica che dista dal Bistrot poche centinaia di metri, pare essere doloso. Il 16 ottobre sempre lì era finita in fumo una pinseria.questa notte4 circa nelBaraka bistrot in via dei Ciclamini 101, a. L’incendio e’ divampato per cause da accertare. Evacuato temporanemente lo stabile in via precauzionale durante l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno spento le. Non risultano persone ferite o intossicate. Il Baraka bistrot si trova a poche centinaia di metri da la Pecora elettrica, la libreria datail 6 novembre in via delle Palme. Sul posto i Carabinieri. Indagini in corso sulle cause dell’accaduto. “Sono esterrefatto. In pochissimo tempo ci ritroviamo nuovamente davanti a ...

fuarfa91 : RT @nonna_roma: Alle 4 di notte un altro incendio ha colpito il Baraka Bistrot a Centocelle. Qualcuno ha dichiarato una guerra contro ogni… - Angela23763271 : RT @lucianonobili: Un altro rogo accanto alla #PecoraElettrica: il #BarakaBistrot incendiato nella notte. Una violenza criminale senza prec… - luca_diegidio : RT @lucianonobili: Un altro rogo accanto alla #PecoraElettrica: il #BarakaBistrot incendiato nella notte. Una violenza criminale senza prec… -