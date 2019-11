Bocce | Mondiali 2019 | Matteo Mana vince a Mersin Sconfitto Davor Janzic in finale

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) Una grande notizia riguarda il mondo delleitaliane. Nei(Turchia)si è aggiudicato l’atto conclusivo, sconfiggendo con il punteggio di 23-18 lo sloveno, sei volte iridato e otto volte campione d’Europa,. Una prestazione di altissimo profilo per il nostro portacolori che, appena 21enne, si è tolto una grandissima soddisfazione. Nativo di Saluzzo,è stato protagonista di un percorso esaltante, sconfiggendo in semi(19-6) il cileno Gonzalez e consentendo alla selezione del Bel Paese guidata dal ct Enrico Birolo di conquistare il primo successo in terra turca. Per il classe ’98, si tratta del settimo titolo mondiale, senza dimenticare i tre argenti e i due bronzi nelle rassegne iridate passate. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

IvanRuggy : Per un punto praticamente inutile ai fini della qualificazione, i media stanno esaltando l'Atalanta come se avesse… -