Un posto al sole | spoiler al 22 novembre | Patrizio cercherà di aiutare Diego

(Di venerdì 8 novembre 2019) Unaldopo aver chiuso la vicenda Leone, darà spazio ad altre storyline. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 18 al 22, rivelano che il padre didia riprendersi la sua vita dopo i terribili momenti vissuti nell'ultimo periodo. Intanto, Vittorio sarà sconvolto per l'aggressione subita da Carla e si metterà in contatto con Alex, mentre Franco ed Angela saranno preoccupati per Bianca. Unal, Carla viene aggredita Le anticipazioni Unaldal 18 al 22, racconta che Vittorio resterà sconvolto per l'aggressione subita da Carla. Il giovane, non sapendo cosa faredi mettersi in contatto con Alex mentre anche Mia verrà a sapere ciò che è successo a suo padre. Nel frattempo, Franco e Angela scopriranno che il primo incontro di Bianca con la nuova maestra non è andato molto bene e non potranno ...

