Sicilia | Ance all' Antitrust | ' cartello di fatto su voli da e per isola'

Sicilia - limoni cancerogeni : scatta il sequestro in un centro commerciale di Siracusa : Si tratta di una partita di agrumi importati dalla Spagna trattati con Imanaxil, un funghicida potenzialmente pericoloso. L’operazione, come svelato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, è scattata a Siracusa, in un centro della grande distribuzione. Corrao (M5S): “Plauso al Corpo Forestale, ma il Ministro Bellanova si attivi in Europa".Continua a leggere