Fabio Fognini | «Io e Flavia Pennetta aspettiamo una bambina»

Verissimo - Fabio Fognini padre bis : ‘A mio figlio vorrei togliere la racchetta dalla mano’ : Fabio Fognini e Flavia Pennetta aspettano una bimba. I due campioni di tennis appenderanno un fiocco rosa alla porta della loro abitazione, dopo aver dato due anni fa il benvenuto al loro primogenito, Federico. A Verissimo Fognini annuncia la lieta novella spiegando “Non abbiamo ancora deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, come tutti noi in famiglia”. Fabio Fognini: ‘Nel tennis si soffre troppo’ E mentre ...

Fabio Fognini spacca la racchetta e perde a Bercy : addio al sogno delle Finals : Fabio Fognini ci ricasca al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Assalito dalla frustrazione nel corso dell'incontro con Denis Shapovalov, il 32enne ligure si lascia andare ad un brutto gesto, lanciando due volte la racchetta, fino a spaccarla. Ciò è accaduto in apertura di terzo set: un chiaro segnale del

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Fabio Fognini è battuto in rimonta da Denis Shapovalov e dice addio alle ATP Finals di Londra : Nel secondo turno del Masters 1000 indoor di Parigi-Bercy Fabio Fognini è stato battuto in rimonta col punteggio di 3-6 6-3 6-3 dal canadese Denis Shapovalov in un’ora e 42 minuti di gioco. Subito in difficoltà i due tennisti sul proprio servizio, Shapovalov deve annullare quattro palle break nel secondo game e l’ultima la cancella con un ace di seconda, Fognini ne salva due nel game successivo. I break arrivano però sia nel quarto sia nel ...

ATP Basilea – Fabio Fognini out : Krajinovic supera l’azzurro in due set : Fabio Fognini eliminato agli ottavi di finale dell’ATP di Basilea: il tennista italiano si arrende al serbo Filip Krajinovic dopo due set Si conclude agli ottavi di finale il cammino di Fabio Fognini nell’ATP di Basilea. Il tennista italiano, attuale numero 12 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in 1 ora e 13 minuti dal serbo Filip Krajinovic (numero 46 ATP). Fognini si è arreso con il punteggio di 6-2 / 6-4.L'articolo ATP ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Fabio Fognini sconfitto da Filip Krajinovic. Si complica il cammino verso le Finals : Sconfitta molto pesante per Fabio Fognini negli ottavi di finale dell’ATP di Basilea. Il ligure si è arreso in due set al serbo Filip Krajinovic, numero 46 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Un ko, come detto, che mette notevolmente in salita il cammino di Fognini verso le ATP Finals di Londra, visto che ora il nativo di Arma di Taggia dovrà ottenere un grande risultato nel Masters 1000 di ...

Tennis - Fabio Fognini dopo il successo contro Popyrin : “Contento del mio match - non facile contro l’australiano” : Può essere soddisfatto Fabio Fognini del proprio esordio nell’ATP di Basilea (Svizzera). Il n.2 d’Italia ha sconfitto in maniera autorevole l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-2 6-4, dominando letteralmente nel primo set e prendendosi una pausa nel secondo. Tuttavia, la differenza tecnica è stata evidente e il ligure ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale, dando continuità al suo sogno: partecipare alle ATP ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Basilea. L’obiettivo ATP Finals è difficile ma non impossibile : Fabio Fognini domina contro il giovane australiano Alexei Popyrin e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, con un perentorio 6-2 6-4, ha avuto la meglio dell’aussie, mettendo in mostra un Tennis di un livello superiore. Il ligure, dunque, resta in attesa di sapere chi nel derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic avrà la meglio. Di sicuro c’è che Fabio ha guadagnato punti che ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Fabio Fognini supera il primo turno battendo agevolmente Alexei Popyrin : Nel primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea Fabio Fognini ha battuto nettamente il giovane australiano Alexei Popyrin col punteggio di 6-2 6-4. Nel terzo gioco del primo set Popyrin perde il servizio sbagliando a rete sulla seconda palla break a disposizione di Fognini dopo essere stato avanti per 40-0, il NextGen australiano di chiare origini russe perde ancora la battuta nel settimo gioco e il 32enne ligure di Arma di Taggia chiude il primo ...

Tennis - Matteo Berrettini e Fabio Fognini verso le ATP Finals. La situazione di classifica e su quali avversari fare la corsa : La corsa alle ATP Finals 2019 entra nella fase più calda possibile, con gli ultimi tre tornei della stagione nel circuito che conta: gli ATP 500 di Basilea e Vienna e il Masters 1000 di Parigi-Bercy. La bella notizia è che ci sono due italiani a poter sognare l’accesso alla manifestazione che dal 2009, e ancora per quest’anno e il 2020, si terrà a Londra: Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Per quanto riguarda il ventitreenne romano, ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : Fabio Fognini battuto in un’ora da Janko Tipsarevic : Dura un’ora il torneo ATP 250 di Stoccolma per Fabio Fognini: sul cemento indoor svedese l’azzurro, esentato dal primo turno in quanto numero uno del seeding, all’esordio è nettamente superato dal serbo Janko Tipsarevic, in tabellone con il ranking protetto, che si impone con un duplice 6-1. Nel primo set parte bene Fognini, che capitalizza la prima palla break ed a trenta opera lo strappo in apertura. Immediato, e con le ...