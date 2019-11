Crotone-Ascoli streaming | dove guardare la diretta della partita su DAZN

Crotone-Ascoli - Serie B 12^ giornata : la partita in tv su Rai Sport venerdì 8 novembre : La dodicesima giornata di Serie B prenderà il via venerdì sera in Calabria con l’interessante confronto in zona play off tra Crotone e Ascoli. Le due squadre sono separate da una sola lunghezza in favore dei pitagorici, i quali occupano il terzo posto con gli stessi punti (18) di Chievo, Pordenone e Salernitana; mentre i bianconeri marchigiani a quota 17 sono in condominio con Empoli e Cittadella. I rossoblù di Giovanni Stroppa fino a due ...