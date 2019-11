30 anni dalla caduta del Muro a Berlino | speciali e documentari Rai | Mediaset e Sky

Salò - 400 persone alla cena per celebrare i 100 anni dalla nascita del fascismo. Organizzatore : “È storia - non apologia”. La protesta dell’Anpi : Da tradizione in sordina ad appuntamento semi istituzionale. Ritratti del duce alle pareti, camicie nere e soprattutto la torta con l’effige di un fascista col fez e la scritta Salò 1919-2019, 100 anni di giovinezza. Salò 28 ottobre 2019, ritorno al futuro. Quasi 400 adesioni di nostalgici e camerati. Hanno fatto le cose in grande quest’anno quelli del Movimento Salodiano Indipendente: Gianluigi Pezzali, storico esponente della destra locale e ...

Siria - ritrovato in un campo profughi il piccolo Alvin : il bambino di 11 anni era stato portato via dall’Italia dalla madre arruolata nell’Isis : Sta tornando in Italia Alvin, il bambino di 11 anni portato in Siria dalla madre, Valbona Berisha, che lasciò il marito e padre del bimbo a Barzago (Lecco) per arruolarsi nell’Isis, il 17 dicembre 2014. Il ragazzino, la cui madre è morta in un’esplosione, si trovava nel campo profughi di Al Hol, in Siria, e sarebbe ferito a una gamba: a ritrovarlo sono stati gli uomini dello Scip della polizia e del Ros dei carabinieri, dopo la denuncia del ...

A tre anni dalla scomparsa George Michael torna per Natale : George Michael è morto proprio il giorno di Natale, quasi una beffa del destino, visto che la sua “Last Christmas” fu la canzone che lo portò al successo planetario. Ora a tre anni dalla sua morte, c’è ancora qualcosa che lo lega a questa festività, il suo inedito "This Is How (We Want You To Get High)" che farà parte della colonna sonora di uno dei film più attesi della stagione “Last Christmas” ispirato alla musica di George Michael e degli ...

Modigliani a 100 anni dalla morte. La mostra di Livorno è talmente straordinaria che vale il viaggio : Trentacinque anni fa Livorno fu scossa da un fremito, misto di esaltazione e follia collettiva, tramutatasi poi presto in farsa, burla, quasi tragedia. Cosa successe a 100 anni dalla nascita del suo celebre e incompreso concittadino? La direttrice di Villa Maria (un tempo villa privata, donata nel 1962 dai proprietari al Comune col vincolo della destinazione museale) volle dedicargli una mostra, anche se le opere erano poche e non tra le più ...

Trapianti : 20 anni dalla legge nazionale - donazione raddoppiate dal 1999 : Il mondo dei Trapianti si ritrova a Roma per fare il punto sulle sfide del futuro e per celebrare i vent’anni di vita della Rete trapiantologica italiana, istituita nel 1999. Da allora “l’attività di donazione è praticamente raddoppiata (+94%); mentre i Trapianti sono cresciuti del 58%. Nel 1998 le liste d’attesa includevano 13 mila pazienti, mentre ora sono meno di 9 mila, e complessivamente sono diminuiti i tempi medi ...

Maltempo - Coldiretti : “Danni e disagi in campagna dalla Liguria alla Campania” : Alberi caduti e serre divelte dal vento, ulivi in piena raccolta flagellati dalla grandine, campi allagati con cipolle, finocchi, scarole e in generale gli ortaggi sott’acqua per le intense precipitazioni che hanno provocato anche frane e smottamenti sono i pesanti danni provocati nelle campagne dell’ondata di Maltempo che, dalla Liguria alla Campania, si è abbattuta sull’Italia. E’ quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti ...

Valentina Milluzzo - a tre anni dalla morte ecco un nuovo test medico : Concorso in omicidio plurimo. Questa l’accusa che pende su sette medici dell’ospedale Cannizzaro di Catania per la morte di Valentina Milluzzo e dei due gemelli che portava in grembo. Era il 16 ottobre di tre anni fa quando la 32enne, incinta di cinque mesi, perse la vita per una violenta sepsi che mise a rischio la sua vita, oltre alla gravidanza che stava portando avanti. La famiglia della donna non si è mai arresa, e ancora oggi chiede sia ...

Maltempo - Italia sferzata dalla pioggia : danni in Liguria e Campania - famiglie evacuate : Nel Levante ligure colpiti i comuni lungo la valle del Vara e Sestri Levante, danni anche a Sanremo. Cento famiglie evacuate per precauzione a Nocera Inferiore, nel salernitano

A trent'anni dalla caduta del muro - Berlino si veste a festa : Il 9 novembre del 1989 fu un giorno storico e indimenticabile che cambiò le sorti di milioni di tedeschi dell’Est, portò alla riunificazione della Germania, ridisegnò l’Europa e contribuì fortemente alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. E’ la data della caduta del muro di Berlino, quel muro di cemento, di fili spinati, di torrette, che dall’agosto del 1961 separava una città, ...

Il derby di Berlino - a trent’anni dalla caduta del muro : Questa sera, per la prima volta nella storia della Bundesliga, una squadra di Berlino est e una di Berlino ovest giocheranno contro

Ma i britannici stanno dalla parte di Meghan Markle? : «Meghan Markle, conquista o divide?». Tatler, bibbia dell’aristocrazia britannica, se lo chiede mentre dedica alla duchessa del Sussex la copertina, ritraendola più in stile californian girl che royal. E per dare una risposta il mensile britannico ha lanciato un sondaggio, un anno e mezzo dopo il royal wedding di Meghan – già divorziata, birazziale, attrice, americana, più grande di lui, con il principe Harry, nipote prediletto di ...

Geniale Alda. Dacia Maraini a 10 anni dalla morte della poetessa "scandalosa" : “Era una donna speciale, una grande poetessa non capita nella sua genialità”. Parole di Dacia Maraini all’HuffPost nel giorno del decennale dalla scomparsa della poetessa, aforista e scrittrice milanese Alda Merini. “Non era affatto scandalosa, come molti sostenevano. Alda era provocatoria, che è diverso, e lo faceva con le parole e con il suo corpo, ad esempio mostrandosi col seno nudo, ma non era mai ...

Israele - ragazzina di 13 anni arrestata dalla polizia e condotta in carcere. Stava andando a scuola : Gena, ragazzina di 13 anni di origini filippine e figlia di un'immigrata irregolare in Israele, è stata arrestata alle 6 del mattina durante una massiccia operazione di polizia condotta contro l'immigrazione clandestina nel paese. La giovane è stata condotta in carcere insieme a sua madre in attesa dell'espulsione.Continua a leggere

Sorelle di 8 e 14 anni costrette dalla madre a girare video porno : il blitz nella casa degli orrori : Durante il blitz in casa, oltre a diverse decine di sex-toys e altro materiale ora in mano agli inquirenti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche tanti giocattoli. Già, perché le vittime di una assurda storia di violenza, di 14 e otto anni, erano semplicemente delle bambine, costrette dalla loro madre a girare dei video sessualmente espliciti da inviare poi ad alcuni distributori di pedopornografia.-- -- Sono agghiaccianti le accuse ...