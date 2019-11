Tacconi | ' L' Inter non mi ha voluto | meno male | poi sono andato alla Juve e ho vinto tutto'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) È stato uno dei riferimenti bianconeri negli anni 80, anni in cui lantus riuscì a vincere, compreso la 'discussa' Champions League nella tragedia dell'Heysel: parliamo dell'ex portiere bianconero Stefano, vera e proprio idolo dei sostenitori dellantus in quegli anni. In un'vista al noto programma di Rai 1 'Vieni da Me', condotto da Caterina Balivo, ha parlato del suo passatontus ed ha raccontato alcuni aneddoti moltoessanti, su tutti un'esperienza molto ravvicinata con alcune donne in Polonia dopo una vittoria di Coppa dellantus. Si è poi soffermato anche sul famoso dualismo con Zenga. Lo stessoha sottolineato come l'ex portiere dell'gli abbia visto giocare tante finali mentre lui è rimasto seduto. L'ex bianconero ha raccontato che sia lui che Zenga non erano persone tranquille, erano molto suscettibili e spesso la stampa ...

