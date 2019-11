Palermo | legale mamma scomparsa | ' ma la signora non intende tornare a casa'

Palermo - scomparsa Claudia Stabile - il legale : 'A Campofiorito non stava bene' : Claudia Stabile, la 35enne scomparsa da 21 giorni, non si trovava bene a Campofiorito. A sostenerlo è uno degli avvocati della donna, Filippo Liberto, che l'ha assistita dopo la denuncia per abbandono del tetto coniugale presentata dal marito Piero Bono. Tre anni fa, infatti, la giovane mamma, aveva lasciato la sua casa in provincia di Palermo con uno dei figli. Claudia, scomparsa da 21 giorni La mattina dell'8 ottobre Claudia Stabile ha ...