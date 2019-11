Milano-Bicocca | aule digitali e lauree blockchain agli Oscar dell’Istruzione

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Lee lein formatodell’Università diin lizza per gliinternazionali. L’ateneo milanese è stato selezionato tra i finalisti dei “QS – Reimagine Education Awards”, grazie ai due progetti realizzati negli ultimi due anni. “Reimagine Education” è una conferenza e competizione internazionale organizzata ogni anno a Londra da Quacquarelli Symonds e The Wharton School – Learning Lab e dedicata all’innovazione nel mondo dell’education. Giunto alla sesta edizione, l’evento coinvolge professori e delegati delle principali università, start-up nel settore Edtech – il settore delle nuove tecnologie per la formazione e l’apprendimento – e Chief innovation officer, ovvero i responsabili della gestione dei processi di innovazione delle aziende. All’interno della kermesse vengono assegnati i “QS – Reimagine Education Awards” – gli ...

