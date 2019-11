LIVE Sinner-Humbert 3-4 4-3 2-3 | NextGen Finals 2019 in DIRETTA | serve per il set il

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE TERZO SET 2-4 TERZO SET AD! Il francese ha vinto ancora una volta a zero il servizio. 40-0 Altra ottima prima del francese. 30-0 Stecca con il rovescio l’italiano:attacca senza sosta. 15-0domina con il diritto:resta immobile con il vincente lungolinea. 2-3 Scappa via il rovescio del #55 al mondo. 40-15 Buona prima di. 30-15 Risposta sulla riga diè lento per tirare su il diritto. 15-15 Si affossa in rete il diritto di. 1-3sta giocando molto bene: sarà difficile batterlo oggi. 40-0 COME STA GIOCANDO! il francese domina con il rovescio, quindi chiude con la volée. 30-0 Ancora un bolide da urlo dal lato del diritto del francese. 15-0trova un gran diritto lungolinea dal centro del campo. 1-2 Tiene il servizio: risposta lunga di ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Humbert 0-0 NextGen Finals 2019 in DIRETTA: l’azzurrino vuole concludere da imbattuto nel girone! -… - zazoomnews : LIVE Sinner-Humbert 1-0 NextGen Finals 2019 in DIRETTA: l’azzurrino vuole concludere da imbattuto nel girone! -… - Matt_Orlandi : LIVE #Sinner - #Humbert, diretta e risultato in tempo reale #NextGenAtpFinals #Milano 2019: inizio ore 21.05… -