Juventus | per il Collegio di Garanzia Coni è inammissibile il ricorso sullo scudetto 2006

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Qualche settimana fa laaveva annunciato ilaldidelper la revoca delloall'Inter. Infatti, il club bianconero aveva deciso di proseguire la sua battaglia per avere giustizia in merito al tricolore che tredici anni fa fu assegnato ai nerazzurri dopo i fatti di Calciopoli. Nella giornata di ieri, però, è arrivata una brutta notizia per la Juve, infatti, ildiha dichiaratoilpresentato dalla Vecchia Signora. Dunque, i bianconeri hanno visto rigettare per l'ennesima volta la loro richiesta. La Juve aveva presentato diversi ricorsi e anche in questo ultimo caso non ha trovato le risposte che sperava....

romeoagresti : #Juventus: #Sarri, alle prese con un giocatore da mandare in tribuna, opta per #Bernardeschi ???? #FCLMJuve @GoalItalia - romeoagresti : #Juventus: nessuna preoccupazione per #Ronaldo, sostituito a Mosca a scopo precauzionale. E cresce l’ottimismo per… - OptaPaolo : 2 - La #Juventus si è qualificata agli ottavi di Champions League con due turni d'anticipo per la prima volta dal 2… -