Infortunio Politano | ansia Inter | aggiornamenti | condizioni e tempi di recupero

Inter - Infortunio Politano : il giocatore è tornato a Milano con le stampelle : Dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund arriva una pessima notizia per Antonio Conte. La lista degli infortunati dell'Inter si potrebbe allungare con l'ingresso di Matteo Politano. Nel match di Champions contro il Borussia Dortmund l'ex giocatore del Sassuolo si è infatti infortunato pochi minuti dopo l'ingresso in campo a causa di un contatto di gioco con Schulz. Il giocatore nerazzurro è rimasto lo stesso in campo, ...