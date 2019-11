Il Conte 2 è il governo delle tasse | ma i problemi gravi sono altri

Ilva. Franco Bechis seppellisce Giuseppe Conte : "Sarà il Titanic del suo governo" : Franco Bechis prevede il de profundis sul futuro politico del premier Giuseppe Conte. L'errore del Presidente del Consiglio - scrive Bechis nel numero in edicola il 7 novembre, e quello anche degli altri premier che l'hanno preceduto è quello di aver messo sul piatto della bilancia il peso dei lavor

Ex Ilva - Conte : «Sullo scudo il governo è compatto». Patuanelli : «Mittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi» : Ex Ilva, Giuseppe Conte: «Sullo scudo il governo è compatto». «Lo scudo penale lo abbiamo messo sul tavolo» con ArcelorMittal «come primo...

Ilva - il retroscena su Giuseppe Conte : crollo durante le trattative con Arcelor Mittal - governo in ginocchio : "Sono un po' stanco", ha ammesso Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il caso dell'ex Ilva è "drammatico", per sua stessa ammissione, e rischia di travolgere il premier e il governo stesso, mai così vicino alla rottura. Gli indiani di Arcelor Mittal ci hanno messo del loro, annunciando che l'addio a

Governo - Franceschini : “Serve nuovo patto in maggioranza o tutto è a rischio. Conte? Fa il premier nel miglior modo possibile” : Serve “un nuovo patto” al Governo “basta furbizie, si decide insieme”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è il ministro e capodelegazione del Pd, Dario Franceschini, secondo il quale senza “buonsenso e lungimiranza” “tutto è a rischio” e per questo bisogna “fermarsi prima che sia troppo tardi”. “Senza un metodo condiviso e senza una prospettiva comune non c’è ...

Governo : Conte - ‘con Trump simpatia da G7 in Canada’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Sin dal G7 del Canada è scattata una simpatia personale con il Presidente Trump e questa amicizia e questo rapporto personale si sono sempre mantenuti nel tempo, nel corso dei vari incontri internazionali”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a ‘La Verità’. L'articolo Governo: Conte, ‘con Trump simpatia da G7 in Canada’ sembra ...

Governo : Conte - ‘spirito squadra - no a smarcamenti e rivendicazioni’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Dobbiamo sicuramente affinare lo spirito di squadra e per questo chiederò uno sforzo aggiuntivo a tutti i componenti della coalizione governativa. Non è accettabile che i risultati che stiamo conseguendo possano essere offuscati da singoli smarcamenti o specifiche rivendicazioni”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a ‘La Verità’. ...

Governo : Conte - ‘orizzonte è fine legislatura’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “L’orizzonte di questo esecutivo è la fine della legislatura. E fino ad allora lavoreremo incessantemente per migliorare la vita degli italiani. Non sarà facile nell’immediato. Ma ce la metteremo tutta”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a ‘La Verità’. L'articolo Governo: Conte, ‘orizzonte è fine legislatura’ ...

Ex Ilva - muro contro muro governo-Mittal Chiesti 5mila esuberi. Conte : inaccettabile : L’azienda pone tre condizioni tra cui lo scudo penale. Palazzo Chigi: allarme rosso, non ci prendano in giro

ILVA E MANOVRA/ Mattarella toglie lo "scudo" al governo Conte : Il confronto governo-Mittal sull'ILVA è andato male, la MANOVRA contiene troppe tasse e il voto in Emilia-Romagna incombe su M5s e Pd. La legislatura trema

Ex Ilva - Conte : «Con Mittal aperti a trattativa - inaccettabili 5mila esuberi»? Vertice di tre ore - bufera nel governo : trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione...

Ex Ilva - Conte : «Con ArcelorMittal aperti alla trattativa 24 ore su 24»? Vertice di tre ore - bufera nel governo : trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione...

Sondaggio Pagnoncelli per DiMartedì - le tasse affondano il governo Conte. Dati sommati : "Per il 67%..." : Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì è un pessimo indizio per Giuseppe Conte. Sulla manovra il premier si gioca buona fetta non tanto della sopravvivenza del suo governo (appesa più al voto regionale in Emilia Romagna di gennaio e alle paturnie di M5s, Pd e Matteo Renzi) quanto del propri