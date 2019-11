I figli dell' Isis | i tanti Alvin cresciuti nell' inferno E che ora nessuno

Storie Italiane - Raffaella Fico : “Mia figlia Pia chiamata “ne*** di me***” e anche io quando stavo con Balottelli venivo salutata col verso della scimmia” : Raffaella Fico sta con il suo ex compagno e padre di sua figlia, Mario Balotelli. La showgirl, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, si è detta soddisfatta che il giocatore abbia fatto scoppiare la polemica dopo gli insulti razzisti ricevuti dai tifosi del Verona. “Ci siamo incontrati finita la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso – ha raccontato la Fico – una reazione normale: a chiunque fa male esser ...

Gazzetta : Edo e Davide - i figli-vice sono un aspetto della debolezza del Napoli : Sulla Gazzetta dello Sport il commento di Maurizio Nicita alla crisi aperta nel Napoli dall’ammutinamento dei calciatori contro il ritiro imposto da De Laurentiis. Un ritiro che Nicita definisce “un passo indietro nel Novecento” da parte di un presidente dall’indiscutibile fiuto imprenditoriale. Un club forte – scrive – avrebbe intuito prima che si stava scatenando la rivolta e l’avrebbe bloccata sul ...

Shay Mitchell ha svelato il nome della figlia - pubblicando la prima tenera foto con la piccola : Un nome molto particolare The post Shay Mitchell ha svelato il nome della figlia, pubblicando la prima tenera foto con la piccola appeared first on News Mtv Italia.

“Ho dovuto dire a mia figlia che suo padre non c’è più”. Il racconto atroce della moglie di Matteo Gastaldo : È distrutta dal dolore Elisa Borghello, compagna di Matteo Gastaldo, uno dei tre vigili del fuoco rimasti uccisi nella cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria. Le sue parole sono come lava rovente: “Ho dovuto dire a mia figlia di nove anni che suo padre non c’è più. Non avrei mai pensato di dover essere io a darle un dolore così grande”. E ancora: “Matteo ha perso la vita morto facendo ciò che amava – ha raccontato al Corriere della ...

Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova - la foto della figlia Alma conquista tutti : “Un anno di te” : Raoul Bova e Rocío Munoz Morales sono riservatissimi. Entrambi attori ed entrambi bellissimi, sono infatti tra i personaggi del mondo dello spettacolo più discreti. Difficile che la coppia si sbilanci mai troppo sul privato, nelle interviste ma anche sui rispettivi canali social. Recentemente la bella Rocío, che oltre a essere protagonista in tv con ‘Un passo dal cielo 5’ in queste settimane è impegnata in teatro proprio con Raoul nella commedia ...

Nadia Toffa - intervista madre : le parole dette alla figlia prima della morte : Nadia Toffa, intervista inedita della madre: “Parlavamo sempre della sua morte” e le ultime e toccanti parole che si sono scambiate Passano i mesi ma il ricordo di Nadia Toffa rimane sempre intatto. Nel frattempo sua madre Margherita, stretta da un dolore viscerale, ha portato a compimento una delle ultime volontà della figlia: la pubblicazione […] L'articolo Nadia Toffa, intervista madre: le parole dette alla figlia prima ...

Le muore il padre per una malattia - su Facebook la lettera di rabbia della figlia sui disservizi della sanità siciliana : muore in attesa della data fissata al Policlinico di Catania per il controllo sulla sua malattia e in una lettera pubblicata su Facebook esplode la rabbia e la delusione della figlia verso il sistema sanitario siciliano. Una lettera- denuncia dove Alessia Scarso, originaria di Modica, racconta la drammatica vicenda vissuta dal padre Carmelo il quale, per una grave malattia ai polmoni, ha dovuto attendere un lungo periodo per una visita ...

Claudia Galanti dopo la morte della figlia ho sbagliato a non fare l’autopsia : Claudia Galanti torna a parlare della morte della figlia Indila ho sbagliato a non fare l’autopsia. «Quando Indila è deceduta, io ho detto no all’autopsia»: è questo il rimpianto della donna. La piccola è venuta a mancare a soli 9 mesi nel sonno, mentre era con il papà e la compagna. Ospite di “Seconda vita”, in onda su Real Time, ha però aggiunto un particolare: «Quando Indila è deceduta io ho detto no all’autopsia. Oggi ho ...

Castellanza - ristruttura la casa della figlia con i soldi della municipalizzata : ai domiciliari il direttore generale : ristrutturava la casa della figlia con soldi aziendali. C’è anche questa fra le accuse che hanno portato all’arresto di Paolo Ramolini, direttore generale di Castellanza Servizi e Patrimonio, società municipalizzata del Comune di Castellanza, in provincia di Varese. I carabinieri eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio (Varese), per truffa ...

Maria Monsè e la cresima da favola della figlia Perla Maria : Maria Monsè torna a dividere il web: stavolta al centro delle polemiche sono finite le celebrazioni in occasione della cresima della figlia Perla Maria, ritenute eccessive da molti utenti di Instagram, il social su cui la donna ha documentato i sontuosi festeggiamenti. Ad infiammare la rete ci ha pensato la stessa Maria Monsé pubblicando una sua foto in abito rosa, adagiata sui sedili - anch'essi rosa - di una lussuosa Limousine dalla ...