“Ho dovuto dire a mia figlia che suo padre non c’è più” Il racconto atroce della moglie

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 7 novembre 2019) È distrutta dal dolore Elisa Borghello, compagna di Matteo Gastaldo, uno dei tre vigili del fuoco rimasti uccisi nella cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria. Le sue parole sono come lava rovente: “Hoa miadi nove anni che suonon c’è più. Non avrei mai pensato di dover essere io a darle un dolore così grande”. E ancora: “Matteo ha perso la vita morto facendo ciò che amava – ha raccontato al CorriereSera – Lui viveva per il suo lavoro. Prima di iniziare il servizio ha baciato me e la bimba e ha detto ‘ci vediamo domani’. Quando il colonnello ha bussato alla porta di casa, a Gavi, per dirmi che era disperso, e poi morto, mi è caduto il mondo addosso. Ora i suoi colleghi dovranno esauil suo desiderio: quello di portare la sua bara a spalle”. Matteo Gastaldo è stato l’ultimo a essere estratto dalle macerie. La terza vittima dopo Antonino ...

