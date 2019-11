Corruzione al Comune di Ancona | blitz della squadra mobile

Corruzione - arrestato dipendente comune Ancona e 4 imprenditori : Lavori edili mai eseguiti, o fatti in parte e per un valore inferiore a quello reale, pagati con soldi pubblici a un cartello di imprese amiche in cambio di una serie di utilità. È quanto ha scoperto un’indagine della Polizia, coordinata dalla procura di Ancona, che ha portato all’emissione di misure cautelari per un dipendente del comune di Ancona e per 4 imprenditori, accusati di Corruzione aggravata. L’indagine è iniziata un ...