Per quanto ancora fingeremo di non sapere cosa accade in Libia?

Cori razzisti contro Balotelli – Salvini ‘bacchetta’ Gravina e sorprende : “Per quanto mi riguarda Mario non è un modello” : Salvini non ci sta: dura risposta al presidente della Federcalcio Gravina sul caso Balotelli L’episodio di razzismo di domenica scorsa durante Verona-Brescia fa ancora discutere. Oggi a mettersi al centro dell’attenzione, con un rimprovero al presidente della Figc Gravina è Matteo Salvini: “il presidente della Federcalcio lasci che l’allenatore faccia l’allenatore. Il razzismo è sempre da condannare, secondo ...

Quanto peso Perdere Per dimezzare il rischio cancro? Lo rivela uno studio sull’obesità : I ricercatori della University School of Medicine di Portland hanno esaminato i dati di 2.107 adulti sottoposti a intervento di bypass gastrico laparoscopico o bendaggio gastrico e con età media di 46 anni, scoprendo che i soggetti con grave obesità che riescono a perdere almeno il 20% del loro peso, vedono dimezzare la probabilità di ammalarsi di cancro rispetto a chi non ottiene la stessa perdita di peso. “I dati suggeriscono che esiste ...

Quanto deve fare l’Inter Per qualificarsi agli ottavi : le combinazioni : Quanto deve fare l’Inter per qualificarsi agli ottavi? Dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, si complica la rincorsa alla fase ad eliminazione diretta per i nerazzurri di Antonio Conte. La strada verso gli ottavi è diventata ancora più difficile, ma diverse combinazioni di risultati possono premiare ancora la squadra interista. Quanto deve fare l’Inter […] L'articolo Quanto deve fare l’Inter per qualificarsi agli ...

Perdita di PIL oltre l’8% - diseguaglianze regionali raddoppiate : quanto costa all’Italia non agire sui cambiamenti climatici : L’economia italiana risentirà del cambiamento climatico in misura sette volte maggiore rispetto alle stime considerate fino ad oggi. È quanto emerge dal rapporto “Gli impatti economici dei cambiamenti climatici in Italia”, che costituisce la prima parte della Relazione sullo stato della Green Economy 2019, presentata oggi a Rimini in occasione dell’ottava edizione degli Stati Generali della Green Economy. Lo studio indaga le ...

Una nuova ricerca mostra come Amazon Echo, Google Home, Facebook Portale e altri siano suscettibili ad attacchi Light Commands su microfoni MEMS

Sondaggio Noto - l'ottobre nero del governo. Lega a livelli europee - quanto Perdono Pd e M5s in un mese : La Lega è tornata ai livelli pre-crisi, quelli record delle elezioni europee. Il Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale fotografa la scalata inesorabile di Matteo Salvini, che recupera nell'ultimo mese 3,2 punti riportando il Carroccio al 33,2% delle preferenze. Di contro, l'ottobre n

Maratona New York 2019 : quanto guadagnano i vincitori? Il montepremi e tutte le cifre : assegno ricco Per i vincitori : ricco montepremi alla Maratona di New York 2019 che si corre oggi domenica 3 novembre. I top runenrs si sfideranno per la vittoria lungo le strade della Grande Mela, si preannuncia grande spettacolo e una battaglia emozionante tra alcuni dei migliori atleti in circolazione a caccia della gloria che porta un successo nella metropoli statunitense. I favoriti della vigilia sono il keniano Geoffrey Kamworor e l’etiope Lelisa Desisa tra gli ...

Elusione fiscale Italia : cos’è e quanto si Perde ogni anno in euro : Elusione fiscale Italia: cos’è e quanto si perde ogni anno in euro Elusione fiscale ed evasione fiscale: quali sono le principali differenze e qual è il costo che si paga in Italia? quanto si perde ogni anno? In un servizio andato in onda su DiMartedì, l’ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco accenna a qualche spiegazione, affermando che non risulta essere evasione fiscale, sebbene il comportamento sia più o meno lo stesso. Solo che se ...

Quanto ha speso Suning Per l’Inter : ecco tutte le cifre : Quanto ha speso Suning Inter – Il 28 giugno scorso Suning ha “festeggiato” tre anni dal suo sbarco in Italia alla guida dell’Inter. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2019 rappresenta così il terzo esercizio da quando la società di Zhang Jindong ha acquisito la maggioranza del club nerazzurro. E tra le righe del bilancio emerge […] L'articolo Quanto ha speso Suning per l’Inter: ecco tutte le cifre è stato ...

Maratona New York 2019 : quanto costa iscriversi? Le regole e i pacchetti Per partecipare : Il tuo sogno è quello di partecipare alla Maratona di New York? Vorresti cimentarti con la 42 km più prestigiosa e importante del mondo? Ti piacerebbe correre per le strade della Grande Mela, dal Ponte di Verrazzano a Central Park passando per il Queens e il Bronx, tra i tanti saliscendi di uno dei tracciati più impegnativi? Domenica 3 novembre si correrà l’edizione 2019 e le liste di iscrizione sono già chiuse da un tempo, bisogna ...

Boxe - Canelo Alvarez milionario : contratto faraonico. Quanto guadagna Per sfidare Kovalev nel Mondiale dei mediomassimi? : Canelo Alvarez vuole scrivere una vera e propria pagina di storia della Boxe, il messicano si appresta ad affrontare il russo Sergey Kovalev nel match che sabato 2 novembre metterà in palio il Mondiale WBO dei pesi mediomassimi. Il 29enne va a caccia della terza cintura iridata in tre categorie differenti di peso, le deterrebbe contemporaneamente come è capitato raramente in passato e diventerebbe ancora più apprezzato dal grande ...

Formula 1 - la fame di Binotto : “vogliamo più di quanto ottenuto - ad Austin Per bissare il successo del 2018” : Il team principal della Ferrari ha presentato il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, in programma sul circuito di Austin La Ferrari non si accontenta del secondo posto conquistato con Vettel in Messico, l’obiettivo è tornare sul gradino più alto del podio, soprattutto considerando la competitività della SF90. Lapresse Mattia Binotto chiede di più ai propri uomini, lo fa direttamente al sito ufficiale del team, ...

Quanto guadagna un Consigliere regionale in Italia regione Per regione : Quanto guadagna un Consigliere regionale in Italia regione per regione Sulla scia delle elezioni regionali in Umbria, tra le domande che gli utenti hanno posto ultimamente la rete ce n’è una che più o meno ritorna sempre, anche se in altre forme e con altri obiettivi: Quanto guadagna un Consigliere regionale? Per rispondere a questa domanda, che va molto in voga quando è tempo di elezioni regionali, andiamo a capire anche che cosa fa ...

Bonus nido - più soldi alle famiglie Per pagare retta dell’asilo : di quanto sarà l’assegno mensile : Con la manovra potrebbero cambiare i Bonus e le detrazioni previste per le famiglie con figli. In particolare a subire qualche modifica potrebbero essere il Bonus asili nido, il Bonus bebè, il Bonus alla nascita e il congedo di paternità. Inoltre potrebbero arrivare nuove misure come l'assegno universale di natalità.Continua a leggere