LIVE Sinner-Ymer 1-0 | NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA | l’altoatesino a caccia della

(Di mercoledì 6 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– La presentazione di– La presentazionegiornata di incontri (6 novembre) 30-40 Lungo il diritto in spinta di. 15-40 TRE PALLE BREAK! L’italiano approfittalentezza diin uscita dal servizio. 15-30 Come spinge! L’italiano comanda lo scambio e con il diritto infila lo svedese. 15-15 Primo punto per il classe ’98: scappa via il diritto di. 0-15 Servizio e diritto di: colpo in rete dello svedese. 1-0 Parte bene! Battuta a zero. 40-0attacca con un’ottima risposta maadopera il passante. 30-0 Comanda lo scambiocon il diritto da dentro il campo. 15-0 Prima solida per cominciare! 0-0 Intantoè tornato negli spogliatoi per un ultimo riposo. 0-0 Si parte all’Allianz Cloud! Batte ...

