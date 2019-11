Inter | la dirigenza potrebbe non aver gradito la polemica post-Champions di Conte

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La sconfitta subita ieri dall'inLeague contro il Borussia Dortmund ha fatto discutere e non poco gli addetti ai lavori in queste ore. I nerazzurri erano riusciti ad andare in vantaggio di due reti con Lautaro Martinez e Matìas Vecino e all'vallo erano ad un passo dalla qualificazione. Nella ripresa, poi, il crollo con la rimonta dei tedeschi che si sono imi 3-2 e adesso sono loro ad essere vicini al passaggio del turno. Nelpartita è arrivato lo sfogo anche del tecnico nerazzurro, Antonio, che ha sottolineato ancora una volta che la sua squadra necessita di rinforzi per competere ai più alti livelli in tutte le competizioni. Parole chero pesare come macigni sui dirigenti, presenti al completo al Signal Iduna Park di Dortmund e che hanno lasciato lo stadio dopo la partita, visibilmente scuri in volto e senza rilasciare alcun commento a caldo ...

