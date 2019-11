Arcelor Mittal chiede 5 mila esuberi Il governo | «Inaccettabile» Venerdì assemblea dei

Ex Ilva - colloquio Conte-Mattarella. Il premier incontra i sindacati e gli enti locali. Fico : “Stato sia unito - duri con ArcelorMittal”. : Le prime 24 ore dei due giorni indicati dal premier Conte per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono state all’insegna degli incontri, politici, sindacali e istituzionali. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: nel giorno in cui il ministro Stefano Patuanelli ha detto in Aula che ArcelorMittal vinse la gara grazie all’offerta economica, il premier Giuseppe ...

Ex Ilva - Fico : “Lo Stato dev’essere duro con ArcelorMittal. Azienda non può fare ciò che vuole e stracciare il contratto” : Lo Stato deve essere “unito, compatto nel far valere ragioni e diritti, perché una multinazionale non può pensare di stracciare un contratto in questo modo. Lo Stato su questo deve essere molto duro“. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a proposito dell’ex Ilva, intercettato dai cronisti davanti a Palazzo Chigi. Contrasti nel M5s per lo scudo penale ad ArcelorMittal? “A questo pensano il governo il ...

Ex Ilva - Buffagni : “Lega ha investito 300mila euro in bond di ArcelorMittal. Spero pensino ai lavoratori e non alle loro tasche” : “La Lega ha investito 300mila euro in bond di ArcelorMittal. Spero che arrivati a questo punto pensino ai lavoratori e non ai soldi che hanno investito“. A dirlo è il viceministro all’Economia del M5s, Stefano Buffagni, in riferimento al caso dell’ex Ilva. In particolare, l’esponente dei 5 stelle tira fuori la notizia data Giovanni Tizian e Stefano Vergine nel volume Il libro nero della Lega secondo cui sia il ...

Il caso ArcelorMittal e Balotelli i temi più dibattuti su Twitter : La decisione della società euro-indiana ArcelorMittal di lasciare l'acciaieria Ilva di Taranto innesca un dibattito molto acceso, provocando un volume notevole di conversazioni su Twitter con un picco impressionante di commenti in concomitanza delle notizia: 20 mila tweet tra il 5 e il 6 novembre, e oltre 80 mila condivisioni. kjj Infogram Salvini paragona Ilva e Balotelli. Su Twitter parte il thread Giornata di ...

Ex Ilva - gli effetti collaterali del disimpegno di Arcelor Mittal : a rischio 400 operai Sanac : Non ci sono solo i 5mila operai di Taranto che rischiano il licenziamento. Adesso il dietrofront di Arcelor Mittal, pronta a restituire l’ex Ilva, rischia di mettere in pericolo il posto di altri circa 400 dipendenti che attualmente lavorano per Sanac, l’azienda dell’indotto con sedi a Massa, Vado Ligure, Gattinara (Vercelli) e Assemini–Grogasti (Cagliari) che produce refrattari di acciaio dipendente per il 70% da Ilva. Nell’accordo che ...

Ex Ilva - Conte su ArcelorMittal : “Non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” : "Abbiamo messo sul tavolo lo scudo penale come primo argomento di conversazione: sull'immunità il governo è compatto", ha rassicurato Giuseppe Conte. Alla puntata di Porta a Porta in onda questa sera, il presidente del Consiglio si è mostrato fermo: "Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare" le richieste di Arcelor Mittal.Continua a leggere

Ex Ilva : sindaco Taranto - ‘non ci stracciamo vesti se ArcelorMittal minaccia di andar via’ : Taranto, 7 nov. (Adnkronos) – “Vogliamo approfittare di questa crisi, che potrebbe cambiare per sempre lo scenario socio-economico nazionale e non solo, per ridiscutere l’intera governance e le priorità di quello stabilimento. Vogliamo che sia restituita centralità e dignità all’uomo e alla comunità locale, prima che al profitto e al pil. Non ci stracciamo, dunque, le vesti se ArcelorMittal minaccia di ...

Ilva - Patuanelli : "ArcelorMittal ha ammesso di non riuscire a rispettare il piano industriale" : Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli oggi è intervenuto alla Camera per una informativa urgente sulla situazione dell'ex Ilva dopo l'annuncio di ArcelorMittal di voler recedere il contratto. Il titolare del Mise ha ricostruito tutta la vicenda dal 2012 e ha ricordato che quando sono state valutate le aziende concorrenti nella gara per l'Iva il miglior piano industriale e ambientale era quello di Acciai ...

ExIlva - Patuanelli : “ArcelorMittal sapeva della scadenza dello scudo penale prima di fare l’offerta” : Arcelor Mittal era a conoscenza della scadenza del cosiddetto scudo penale a marzo 2019 al momento della presentazione della propria offerta durante la gara per l'appalto, pur "auspicando" in una nota "che si risolvesse la criticità" della mancata estensione dello scudo fino al termine dell'esecuzione del Piano Ambientale nel 2023: con queste parole il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante un'informativa urgente alla ...

Ilva - il retroscena su Giuseppe Conte : crollo durante le trattative con Arcelor Mittal - governo in ginocchio : "Sono un po' stanco", ha ammesso Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il caso dell'ex Ilva è "drammatico", per sua stessa ammissione, e rischia di travolgere il premier e il governo stesso, mai così vicino alla rottura. Gli indiani di Arcelor Mittal ci hanno messo del loro, annunciando che l'addio a

Ex Ilva - Patuanelli : “ArcelorMittal vinse la gara perché offrì più soldi. Il piano industriale dell’altra cordata venne giudicato migliore” : Il piano di Acciaitalia, la cordata che perse la gara per l’ex Ilva, “è stato giudicato migliore per piano industriale e piano ambientale”. Ma “la cordata guidata da ArcelorMittal ha vinto perché è stata ritenuta migliore la sua offerta” nella “parte relativa al prezzo”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha spiegato davanti alla Camera come si risolse la battaglia tra per ...

Ex Ilva - sindacati proclamano sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ArcelorMittal : sciopero di 24 ore nella giornata di venerdì per tutti i dipendenti di ArcelorMittal in Italia. "Dobbiamo scongiurare che a pagare il prezzo delle scelte scellerate di azienda e politica siano sempre i lavoratori" hanno spiegato Fim, Fiom e Uilm che chiedono all’azienda "l’immediato ritiro della procedura e al governo di non concedere nessun alibi alla stessa per disimpegnarsi"Continua a leggere

Ilva - Conte : "Il problema è industriale. ArcelorMittal chiede 5mila esuberi" : ArcelorMittal non è disposta a mantenere gli accordi. Dal Governo era arrivata un'apertura sullo 'scudo penale', ma in serata il Premier Conte ha confermato come la multinazionale si stia nascondendo dietro questa scusa per rimangiarsi il piano industriale che le ha permesso di vincere la gara. Al termine del Cdm, Conte ha detto di non essere intenzionato a "farsi prendere in giro"."Non è lo scudo la causa di disimpegno dell'azienda. Chi non ...

ArcelorMittal perde mezzo miliardoI veri motivi della fuga da Taranto : ArcelorMittal, il più grande gruppo siderurgico del mondo, ha registrato nei primi nove mesi del 2019 una perdita di 572 milioni di dollari. La verità è che l'acciaio non tira più Segui su affaritaliani.it