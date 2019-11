Antonella Elia verso le nozze | anello di fidanzamento dal compagno Pietro Delle Piane

Antonella Elia si sposa con Pietro Delle Piane : Solo un anno fa, Antonella Elia decideva di mettere fine alla sua relazione con Fabiano Petricone per continuare la sua vita da single. Oggi, però, l’attrice ha cambiato idea: convolerà a nozze con Pietro Delle Piane. Nata negli studi di Non è la Rai, Antonella Elia ha lavorato accanto a grandi nomi della televisione italiana come Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Alberto Castagna. La sua carriera si è sempre divisa tra piccolo ...

Antonella Elia a Domenica Live Mike Bongiorno mi disse una parola irripetibile : Ospite di “Domenica Live” Antonella Elia si è racconta tra privato e immagine pubblica e il ricordo di Mike Bongiorno: «Mi sento sempre un po’ fuori luogo, mi sento molto nuda, esposta. La corazza non me la trovo addosso». Barbara D’Urso ripercorre la sua carriera e i molti nomi noti con i quali ha lavorato. «Non ho mai litigato con Mike Bongiorno – ricorda Antonella Elia. Ci sono state un paio di occasioni nei quali i nostri caratteri si ...

“Mike Bongiorno una volta…”. Il racconto choc di Antonella Elia - che poi scoppia a piangere : Siamo nel salotto frivolo di Canale 5. È qui che Antonella Elia si racconta a Domenica Live al cospetto della padrona di casa Barbara D’Urso, tra privato e immagine pubblica e il ricordo di Mike Bongiorno: “Mi sento sempre un po’ fuori luogo, mi sento molto nuda, esposta. La corazza non me la trovo addosso”. Un racconto duro quello dell’ex soubrette che racconta un aneddoto non proprio semplicissimo: “Non ho mai litigato con Mike Bongiorno – ...

Domenica Live : Barbara d’Urso fa una proposta ad Antonella Elia : Barbara d’Urso e Antonella Elia presto insieme? La proposta a Domenica Live Barbara d’Urso, come di consueto, ha lasciato i suoi telespettatori senza parole. Questa volta, durante un’intervista ad Antonella Elia a Domenica Live, la bella conduttrice partenopea ha fatto una proposta alla sua ospite. Quale? Quella di fare un programma tv insieme! Adoro la tua spontaneità, sei pazza proprio come me. Sarebbe bello fare un ...

Antonella Elia - 56 anni e nessuna paura di osare : il bikini è tutto un programma : Antonella Elia non ha paura di osare. L’ex valletta di Corrado e Mike Bongiorno ha fatto il suo esordio su Telegram. L’attrice e conduttrice, 56 anni tra meno di un mese, diventata nota al pubblico televisivo come valletta a La Corrida, Pressing e La Ruota della Fortuna, ha anche scelto il primo contenuto da pubblicare. Si tratta di una foto in costume, con colori sgargianti: un modo per dimostrare di essere ancora in gran forma e, forse, un ...

Grande Fratello Vip 4 : Antonella Elia e Paola di Benedetto papabili concorrenti (RUMORS) : Il Grande Fratello Vip scalda i motori in vista della nuova edizione. Quest'anno al timone del reality show targato Canale 5 ci sarà Alfonso Signorini, che negli anni passati aveva ricoperto sempre il ruolo di opinionista al fianco di Ilary Blasi. All'inizio della nuova edizione non manca moltissimo, per questo motivo sul web in queste settimane sono iniziati a circolare i nomi dei papabili concorrenti 'vip' che potrebbero varcare la porta rossa ...

Grande Fratello Vip - spoiler : Antonella Elia e Di Benedetto probabili concorrenti : Ormai mancano quasi due mesi per poter rivedere sulla rete ammiraglia Mediaset il celebre reality show Grande Fratello Vip 2019. Già c’è molta curiosità da parte dei fan del programma per scoprire quali saranno le novità. Nonostante non sia ancora stata rivelata la data precisa di messa in onda del primo appuntamento, sul web iniziano a trapelare i nomi dei probabili partecipanti di questa edizione. Si tratterebbe di due volti femminili. Secondo ...