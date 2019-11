Tartufo bianco di Alba

Acqualagna - trovato un mega Tartufo bianco : pesa più di un chilo : Un tartufo così grande non si vedeva da anni in Italia. pesa 1,143 chili ed è stato trovato ad Acqualagna , nel pesa rese. "È un evento straordinario - ha commentato il sindaco del comune Luca Lisi - e di ottimo auspicio a pochi giorni dall'inaugurazione della 54esima Fiera Nazionale del tartufo bianco di domenica 27 ottobre. Siamo felici della notizia che conferma Acqualagna capitale del tartufo e dell'eccellenza". La mega trifola è un ...

Il prezzo del Tartufo bianco schizza a 300 euro - +20% in meno di una settimana : Il prezzo del tartufo bianco aumenta del 20% in meno di una settimana e schizza a 300 euro all’etto al borsino del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello nazionale, dove il 5 ottobre le prime quotazioni erano di appena 250 euro all’etto: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia la sensibilità del pregiato tubero all’andamento climatico. I valori sono ora leggermente superiori a quelli fatti segnare ...

Coldiretti - con calo prezzo del 5% è corsa all’acquisto del Tartufo bianco : Al via la stagione di raccolta del tartufo bianco con le prime quotazioni che spingono gli italiani all’acquisto facendo registrare un calo del 5% rispetto allo scorso anno ed un valore di 2000 euro al chilo per pezzature oltre i 50 grammi (la più pregiata) alla borsa del tartufo di Acqualagna, la prima a rendere note le quotazioni del pregiato tubero. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, in occasione dell’avvio ...