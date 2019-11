LIVE Sinner-Tiafoe | NextGen 2019 in DIRETTA | 3-3 | tie-break del primo set con le regole

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1, minidell’americano con una gran difesa 3-3tiene la battuta, ed è giàtie-(ricordiamo ancora: a punteggio normale) 40-15 Ancora una seconda carica di30-15 Che dritto difulminato dal colpo dal centro dell’azzurro 30-0 Gran seconda al corpo di15-0 Prima vincente diRicordiamo che, con ledelle Next Gen ATP Finals,serve per restare nelset e dunque andare al tie-, che si gioca sul 3-3 e ha lo stesso sistema di punteggio che si osserva nel tennis di ogni giorno 3-2, gran punto con il dritto dell’azzurro a colpire la riga in uscita dal servizio 40-15 Servizio e non semplice dritto dispedisce il suo, in recupero, in rete 30-15 Prima centrale di15-15 Doppio fallo di15-0 Dritto in rete ...

OA_Sport : LIVE Sinner-Tiafoe, NextGen 2019 in DIRETTA: debutto complesso per l’azzurro, occhio alle nuove regole - Matt_Orlandi : LIVE #Sinner - #Tiafoe, diretta e risultato in tempo reale #NextGenAtpFinals #Milano 2019: inizio ore 21.40… - _SuperNews_ : Tennis #NextGen: il giovane azzurro #Sinner affronterà #Tiaffoe. -