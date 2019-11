La pupa e il secchione | spunta il nome di una concorrente Ma è polemica | “È una

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 5 novembre 2019) Emergono nuovi dettagli sul grande ritorno in pista de Lae il, programma in onda su Italia 1 dal prossimo anno. Se le due edizioni storiche di Lae ilfurono condotte entrambe da Enrico Papi, è vero anche che accanto a lui ci furono prima Federica Panicucci e poi Paola Barale. L’edizione 2019 del programma non dovrebbe recuperare Papi come conduttore maschile. Questo molto semplicemente perché il presentatore è legato da contratto al canale Tv8, su cui conduce il quiz Guess My Age. La conduzione del programma sarà nelle mani di Paolo Ruffini. Accanto a lui dovrebbe esserci Francesca Cipriani, presenza fissa e “disturbatrice” storica del reality.In giuria, invece, la rivista Chi conferma la presenza di Valeria Marini e Vittorio Sgarbi, altro volto noto della trasmissione, insieme alla new entry Aldo Busi che invece ha ...

