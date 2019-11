Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019)– Momento di crisi per il, la squadra di Mazzarri è reduce dalla sconfitta contro la Juventus, non sono mancate le critiche nei confronti dell'allenatore. Novità intanto dall'allenamento. Doppia seduta per ilal Filadelfia. Al mattino, la squadra ha lavorato sulla parte atletica svolgendo inoltre delle esercitazioni tecniche. Nel pomeriggio, invece, Walter Mazzarri ha preparato un allenamento tecnico-tattico che si è concluso con una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti. Daniele, durante la sessione mattutina, ha subito unalla caviglia destra (trauma distorsivo) che verrà approfondito nei prossimi giorni. Domani Belotti e compagni torneranno in campo per una sessione pomeridiana al Filadelfia.

CalcioWeb : Infortunio #Baselli, le ultime sulle condizioni del calciatore del Torino - gazzettaGranata : Toro, infortunio in allenamento per Baselli #TorinoFC #FVCG #SFT -