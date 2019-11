Ginnastica | Igor Cassina parteciperà alla Maratona di Atene! Ci sarà anche Stefano

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019)torna ad Atene a 15 anni di distanza dmagica notte in cui si laureò Campione Olimpicosbarra. Non si tratta di una bella vacanza in Grecia, l’ex ginnasta vola nella capitale ellenica per parteciparee con lui ciBaldini, Campione Olimpico nel 2004 proprio nella 42 km. Il brianzolo ha abbandonato la Polvere di Magnesio da ormai una decina d’anni dopo aver preso parteai Giochi di Pechino 2008, ha accettato la scommessa della sorella Mara che da tempo si è avvicinatacorsa su strada e che aveva punzecchiato il fratello sostenendo che non sarebbe riuscito a disputare una. Il 43enne di Meda ha accettato la sfida e domenica 10 novembreimpegnato ad Atene con l’obiettivo ovviamente di completare la gara, possibilmente sotto le quattro ore., che attualmente vive in provincia di ...