CorSport | anche Giuntoli era contrario al ritiro Con Ancelotti preferiva una linea più

CorSport : il Manchester United su Haaland spegne i sogni del Napoli : Sale la quotazione sul mercato di Erling Braut Haaland, attaccante del Salisburgo sotto osservazione da parte di Giuntoli. Il Napoli lo segue, ma non è l’unica squadra a desiderare questo ragazzone di un metro e novantaquattro centimetri. Il Corriere dello Sport scrive che a lui è interessato anche il Manchester United, cosa che naturalmente fa salire alle stelle il suo prezzo. Questo gigante di 19 anni ha talento e personalità, maturità e ...

CorSport : il Genk - una miniera di giovani talenti anche grazie al settore giovanile : Stasera il Napoli incontrerà il Genk nella seconda gara di Champions League. Il Corriere dello Sport traccia un profilo della squadra allenata da Mazzù. Il Genk è un piccolo club di un piccolo centro delle Fiandre. Al confine con l’Olanda, ha 65mila abitanti e sette miniere in disuso. A solo 7 km da Lovanio, la città di Mertens. Un club che ha il fiuto calcistico nel sangue, in cui hanno giocato campioni di livello, come De Bruyne, Courtois e ...

CorSport : il razzismo sconfina dagli stadi e invade anche gli uffici istituzionali : Il problema del razzismo negli stadi esiste, scrive Marco Evangelisti sul Corriere dello Sport a proposito della chiusura della curva Nord di Brescia per i cori contro Pjanic. “E non è una spruzzata di imbecillità mimetizzata in un panorama di saggezza”. Bisogna guardare in faccia il male, non distogliere gli occhi e convincersene una volta per tutte. “A Brescia hanno misurato l’estensione di un guasto culturale ampio quanto ...

CorSport : Llorente al debutto. Anche con la Juve esordì contro la Sampdoria : Oggi, contro la Sampdoria, Llorente sarà probabilmente in campo dal primo minuto. Ieri Ancelotti non ha posto veti in tal senso. E sarebbe un debutto curioso, scrive il CorSport, perché Anche quando esordì con la Juventus, il 24 agosto 2013, il debutto fu proprio contro la Sampdoria. Quella volta, però, fu al Marassi e giocò solo tre minuti. Entrò in campo al 90’, al posto di Tevez. Stavolta, al San Paolo, sarà accanto a Mertens. “Il ...

CorSport : la Juve si gioca anche i bilanci in Champions : Il Corriere dello Sport oggi torna sulla situazione dei conti della Juve che, come abbiamo riportato in precedenza, si avvia a chiudere in rosso il bilancio per 40 milioni. Ma non solo, come previsto da Exor e riportato dal Sole 24 Ore, i bianconeri potrebbero chiudere con lo stesso rosso anche il prossimo bilancio. Un rischio che la società di Agnelli non vuole correre, e se adesso è arrivata in soccorso Jeep, per il futuro c’è solo una ...

CorSport : gli acquisti stranieri più promettenti per la Serie A. Ci sono anche Lozano e Elmas : Cresce la percentuale degli stranieri nel campionato italiano. La qualità è molto alta, scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport. E analizza i nomi più interessanti e anche i più costosi. Uno dei più attesi in campo è Lasse Schone, danese acquistato dal Genoa e proveniente dall’Ajax. “piedi vellutati e personalità infinita: aveva un anno di contratto, lo hanno liberato per riconoscenza”. Un supercolpo per una società come quella di ...

CorSport : per l’attacco contro la Sampdoria si candida anche Younes : Con Milik e Insigne fuori dai giochi occorre ridisegnare l’attacco del Napoli per la partita di sabato contro la Sampdoria, ma, come scrive il Corriere dello Sport, ad Ancelotti non mancano le alternative. Nulla di più semplice che mettere al centro del villaggio Mertens con affianco Callejon e uno tra Fabian Ruiz e Zielinski di supporto, come già accaduto il passato. Ma quest’anno il mister ha delle soluzioni in più. Con ...