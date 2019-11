Fonte : quotidianodiragusa

(Di martedì 5 novembre 2019)degli: al viadi formazione per. Lo annuncia il sindaco Ignazio Abbate

virginiaraggi : ?? AL VIA CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E IL BIOPARCO Al via convenzione tra @Roma e fondazione Bioparco. Il Comune… - quotidianodirg : Benessere animali: corso per allevatori siciliani a Modica - radiortm : Benessere degli animali: corso di formazione per gli allevatori siciliani a Modica - -