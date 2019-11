Bari | bambino di 12 anni restituisce lo smartphone | “E’ noioso | preferisco suonare la

Fonte : fanpage

(Di martedì 5 novembre 2019) Un ragazzino di 12di Bitonto ha deciso di restituire il suo smartohone, regalatogli nel 2015, ai genitori. Quando il padre e la madre gli hanno chiesto le ragioni della sua scelta il giovanissimo ha spiegato che lo trovava uno strumentoe che preferisce di gran lunga dedicare il suo tempo alla batteria.

