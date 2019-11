Assosistema : bene Green New Deal ma serve piano di governance : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Dal New Deal di Roosevelt al Green New Deal presentato in Legge di Bilancio. bene lo stanziamento di risorse economiche per progetti orientati alla sostenibilità ambientale. Quello che serve ora è un sistema di governance che orienti le imprese e i consumatori verso scelte di riuso e di riduzione dei rifiuti”. Così il presidente di Assosistema Confindustria Marco Marchetti ha aperto oggi i ...